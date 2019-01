Эффектный шпагат гимнастки восхитил народ (видео)

В минувшее воскресенье, 13 января, на странице команды гимнасток Калифорнийского университета в Twitter появился ролик с выступлением талантливой спортсменки. Девушка исполняла сложные элементы с невероятной легкостью, чем покорила судей. Больше всего им запомнился эффектный шпагат, который американка сделала сразу после прыжка. "И десяти баллов недостаточно для оценки выступления Кейтлин Охаши!" – написал создатель аккаунта.

Обитатели Сети остались под впечатлением после просмотра видеозаписи. Один из комментаторов уверен, что девушка воспользовалась магией. "Она потрясающая", "Удивительное выступление. Давно не видел ничего подобного", "Не представляю, сколько работы ей пришлось перед этим проделать", "Она выполняет трюки с таким удовольствием! Это вдохновляет!" – написали очарованные пользователи.

A isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. pic.twitter.com/pqUzl7AlUA