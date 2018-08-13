Губерниев опубликовал эротическое фото
Календарь, выпуск которого был приурочен к старту работы телеканала, Губерниев обнаружил в закромах у своей мамы. Дмитрий считает, что это была мощная реклама, в которой сочетались элементы эротики и античности.
"Ни дня без спорта !!!! Удивительный календарик нашел у мамы !!! 2003 – й год !!!! Старт общероссийского телеканала Спорт !!!! Мощная реклама !!!!! Элементы современной эротики и античности !!!!! Как молоды мы были , как искренне любили , как верили в себя !!!!!! Смелый образ , не так ли ????? Жду огня в комментариях !!!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок телеведущий.
Столь желанного огня Губерниев дождался. Не Аполлон, конечно, но для телеканала сойдет, сдержанно отреагировали воспитанные подписчики. Другие комментарии оказались не столь корректными. "Ой ржу не могу!!! Секси мачо брутал)))", – отреагировал один пользователь. "На пухлого херувимчика похож", – пришла к выводу женская часть аудитории. А кое-кто вообще решил, что на Дмитрия перед съемкой надели подгузник.
Напомним, что на днях телеведущий "Матч ТВ" расцеловал в эфире Юлию Ефимову. Российская пловчиха взяла золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Ефимова была первой на одной из своих коронных дистанций – 100 метров брассом.
Губерниев взял у пятикратной чемпионки мира экспресс-комментарий. Завершив интервью, комментатор воспользовался случаем и расцеловал победительницу турнира.
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