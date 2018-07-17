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Бывший тренер "Челси" нашел новую работу дома


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Экс-тренер "Челси" Антонио Конте может сменить на посту главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо, сообщает RT. Возвращение итальянца на родину произойдет в свете кадровых перестановок, которые намерен провести новый владелец команды. Недавно клуб перешел во владение американской корпорации.

Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года. Конте был уволен из "Челси" по итогам прошедшего сезона. 

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17 июля 2018, 19:40

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