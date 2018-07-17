Зидан собрался воссоединиться с Роналду в "Ювентусе"

Экс-тренер
мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен продолжить карьеру в "Ювентусе". По
данным RT, он получил предложение от туринского клуба. Ему предложено занять
должность советника по спортивным вопросам.
Напомним, Зидан покинул пост главного тренера "Реала" по итогам прошедшего сезона. Он выиграл с клубом 3 Лиги чемпионов. В бытность футболистом француз выступал за "Ювентус" на протяжении шести лет.
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