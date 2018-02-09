Нину Мозер впервые в жизни довели до слез на Олимпиаде

Тренер российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде не смогла сдержать слез, увидев на трибунах наши флаги. Нина Мозер была приятно удивлена.

Наставницу атлетов тронуло, что триколоры держали корейцы. "У меня впервые в жизни такая эмоция была – я заплакала. Когда вышла и увидела, что на трибунах происходит, мне стало обидно… Это меня очень сильно стукнуло", – приводит слова Мозер газета "Спорт Экспресс". При этом тренер рассказала, что сами фигуристы не были тронуты происходящим.

"Ребята ничего не говорили, они думали о своих выступлениях. Они так себя накрутили перед стартом, что пришлось их немного останавливать, желание выиграть было слишком велико", – рассказала Мозер. Надо отметить, что надежды наших спортсменов оправдались. Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе на выступлении в командном турнире Олимпиады.

На произвольном этапе их заменит пара Натальи Забияко и Александра Энберта. Нина Мозер призналась, что первоначально планировалось выступление Ксении Столбовой и Федора Климова, однако фигуристка не получила приглашения на Игры в Пхенчхан от Международного олимпийского комитета.

Нина Мозер рассказала, что это решение спортивных функционеров нарушило ее планы: тренер возлагала на Столбову большие надежды. "К большому сожалению, мои планы нарушены, потому что Ксения в произвольной была бы незаменима", – заявила она.

Напомним, 8 февраля прошел первый этап командных соревнований по фигурному катанию. Благодаря выдающимся результатам Евгении Тарасовой и Владимира Морозова россияне оказались на четвертом месте турнирной таблицы. Пока лидируют канадцы: разрыв между нашими атлетами и первым местом – четыре балла.