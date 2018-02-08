Боль невинно наказанных спортсменов заглушат деньгами

Депутаты Госдумы предлагают выплатить отстраненным от Олимпиады российским спортсменам денежную компенсацию. Атлеты могут получить сумму, равную десяти зарплатам.

С соответствующей инициативой выступил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. В его законопроекте значится, что на выплаты от государства могут претендовать только спортсмены, признанные необоснованно отстраненными от Олимпиады. Такими Свищев считает атлетов, которых не пустили на Игры по решению Международного олимпийского или паралимпийского комитетов, а также признали нарушителями антидопинговых правил "непризнанным решением соответствующей антидопинговой организации" (Свищев имеет в виду МОК и WADA. – Прим. ред.).

Депутат отмечает, что цель его инициативы – поощрить спортсменов, которые, по его словам, не смогли принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане из-за внешнеполитических факторов. Его законопроект уже нашел одобрение среди спортсменов. Так, лыжник Алексей Петухов, выигравший чемпионат мира 2013 года, в студии радиостанции НСН поддержал Дмитрия Свищева. Однако спортсмен подчеркнул, что в инициативе депутата есть и отрицательные стороны.

"Решение, вынесенное Арбитражным судом (CAS), дало надежду на то, что нас допустят до Олимпийских игр, но то, как ситуация сейчас развивается, не лезет ни в какие рамки. Я думаю, мы будем подавать в гражданские суды и отстаивать неустойки за тот ущерб, который нам нанес МОК, комиссия Освальда – с них надо спрашивать. Когда это случится, я не знаю. Если Госдума пытается как-то повлиять на это и возместить своими средствами ущерб, почему бы и нет. Спортсмены реально пострадали, уже руки опускаются. Но я не думаю, что все будет так положительно, потому что нужно подписывать документы, решать другие вопросы. Это, конечно, приятный момент, но как он будет реализован, непонятно", – заявил атлет.