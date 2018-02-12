Фигуристка спасла собаку от прожорливых корейцев

Спортсменка из Канады, 32-летняя Меган Дюамель забрала себе одну из корейских собак – таксу по кличке Му-тае. Таким образом она спасла ее от неминуемой гибели.

Меган забрала щенка прямо с фермы, которая специализируется на выращивании собак на убой. Уладить юридические формальности фигуристке помог представитель общества защиты южнокорейских собак Эк Пак.

В провинции Канвондо, где проводится Олимпиада-2018, зарегистрировано более 200 ферм, которые выращивают собак для того, чтобы сделать из них деликатесы. Ежегодно в Корее убивают около двух миллионов собак, сообщает New York Post.

Спортсменка рассказала, что очень привязалась к таксе. Однако по возвращении в Канаду ей придется отдать щенка в добрые руки, поскольку у нее уже есть собака, а ее квартира "не располагает возможностью приютить еще одного пса".

Фигуристка отметила, что такса уже подружилась с ее домашним питомцем. Трогательное фото она выложила на своей страничке в социальной сети.

Публикация от Meagan Duhamel (@meaganduhamel) Фев 9, 2018 в 2:40 PST

По словам Меган, Му-тае большую часть времени просто хочет сидеть на руках. "Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и ждет, чтобы его взяли и держали", – поделилась предпочтениями четвероногого друга фигуристка. Теперь Дюамель призывает коллег-спортсменов поступать точно так же.