Обнародована заявка команды России на Олимпиаду

На Олимпийские игры в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов. Об этом говорится в заявке команды. Окончательное решение о поездке на Олимпиаду атлеты будут принимать самостоятельно, передает "360". "К сожалению, ведущие спортсмены не вошли в заявку", – отметил первый вице‐президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, добавив, что общее количество членов делегации составит 340 человек.