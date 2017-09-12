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Спорт

Тарасова оценила революцию в фигурном катании

Татьяна Тарасова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Международный союз конькобежцев планирует внести радикальные изменения в фигурное катание, в числе которых – снижение базовой стоимости прыжков в четыре оборота. О своем отношении к этому рассказала российский тренер Татьяна Тарасова.
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Наставница против нововведения. "То же самое было с тройными прыжками, но прогресс остановить невозможно. Кто будет прыгать пять четверных прыжков, тот и кататься научится", – подчеркнула она.

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 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Тренер также отметила, что уметь делать прыжок – "дар божий", это требует особых талантов. "Кататься научить легче, чем прыгать", – добавила Тарасова. 

Ранее портал Icenetwork со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщил о готовящихся революционных изменениях в фигурном катании. Новые критерии оценки спортсменов будут направлены на достижение баланса между их техникой и артистизмом. 

В частности, организация планирует уменьшить стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном. Также будет снижена цена тройных прыжков и выбросов.

Короткая и произвольная программы заменят на артистическую и техническую. Медали будут вручаться за каждую программу по отдельности, по сумме баллов за обе.

Фабио Бьянкетти, председатель Комитета по одиночному и парному катанию ISU, заявил, что новые критерии оценки спортсменов призваны вернуть фигурному катанию "былую популярность". Ожидается, что нововведение может вступить в силу в спортивном сезоне 2018-2019 годов. 

Автор: Рудольф Великолепный12 сентября 2017, 12:42
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