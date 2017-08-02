Как из предателя Родченкова на Западе делают героя
Фильм Брайана Фогеля "Икар" расскажет о проблемах допинга в российском спорте. Впервые его показали в январе в рамках кинофестиваля Sundance в Парк-Сити, штат Юта, пишет "Газета.ru". Премьера была закрытой.
Лента задумывалась как повествование о влиянии допинга на спортивные результаты. Режиссер планировал продемонстрировать, что запрещенные препараты в чем-то помогают атлетам, однако "без нужной генетики ничто не сделает вас Лэнсом Армстронгом".
Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Фогель обратился к экспертам. Они порекомендовали ему Григория Родченкова, возглавлявшего тогда Московскую антидопинговую лабораторию. Профессор признался, что на Олимпиаде-2014 не следил за нарушениями, а помогал соотечественникам совершать их.
Фогель тут же переориентировался и сделал главной идеей картины разоблачение всего российского (да и советского) спорта. А за сенсационные разоблачения помог Родченкову сбежать в США.
"Надеюсь, фильм будет распространен во всем мире и его посмотрят десятки миллионов человек. Он должен стать настоящим открытием", – заявил режиссер.
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