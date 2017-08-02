Как из предателя Родченкова на Западе делают героя

Netflix начинает показ документального фильма "Икар" малоизвестного американского режиссера Брайана Фогеля. Главным героем картины стал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

Фильм Брайана Фогеля "Икар" расскажет о проблемах допинга в российском спорте. Впервые его показали в январе в рамках кинофестиваля Sundance в Парк-Сити, штат Юта, пишет "Газета.ru". Премьера была закрытой.

Лента задумывалась как повествование о влиянии допинга на спортивные результаты. Режиссер планировал продемонстрировать, что запрещенные препараты в чем-то помогают атлетам, однако "без нужной генетики ничто не сделает вас Лэнсом Армстронгом".

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Фогель обратился к экспертам. Они порекомендовали ему Григория Родченкова, возглавлявшего тогда Московскую антидопинговую лабораторию. Профессор признался, что на Олимпиаде-2014 не следил за нарушениями, а помогал соотечественникам совершать их.

Фогель тут же переориентировался и сделал главной идеей картины разоблачение всего российского (да и советского) спорта. А за сенсационные разоблачения помог Родченкову сбежать в США.





"Надеюсь, фильм будет распространен во всем мире и его посмотрят десятки миллионов человек. Он должен стать настоящим открытием", – заявил режиссер.