Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"

Голландский призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Эрбен Веннермарс прокомментировал решение своего коллеги Куна Вервея о совместной тренировке с нашими спортсменами. По его словам, заниматься спортом вместе с "воняющими русскими" невозможно.

"Это же русские! Они воняют со всех сторон", – заявил Эрбен Веннермарс. При этом он не только оскорбил нашу национальную сборную, но и восхвалил своих партнеров по команде. "На мой взгляд, голландский спорт сейчас действительно чист. Как можно в такой ситуации иметь дело с русскими?" – цитирует олимпийского призера Lenta.ru.

Ранее стало известно, что голландский конькобежец Кун Вервей будет готовиться к Олимпиаде-2018 вместе с российскими спортсменами. "Предварительно мы договорились о том, что наше сотрудничество может продлиться до сентября, потом уже Куну нужно будет возвращаться в Голландию, отбираться в сборную для участия в первых этапах Кубка мира", – цитирует "Р-Спорт" главного тренера команды Константина Полтавца.

Сам Вервей объяснил свое решение давним знакомством с Полтавцем. При этом он показал, что с уважением относится к российским спортсменам. "Если у кого-то и были проблемы в прошлом, то это меня не беспокоит. Я буду тренироваться в сильной команде с тренером, которому доверяю. И я рад этой возможности", – заключил он.

Отметим, что сборная Нидерландов отказала ему в совместной подготовке, так как он уступал остальным спортсменам по уровню подготовки. Ему готовы были предоставить место в сборной Японии, однако его кандидатуру забраковал местный олимпийский комитет.