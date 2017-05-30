Роман Павлюченко перешел в ФК "Арарат"

Экс-нападающий "Урала" Роман Павлюченко подписал контракт с командой из третьего по силе дивизиона России – "Арарат". Подробности соглашения пока не разглашаются, передает "Газета.ру".
Клуб базируется в Москве и недавно успешно прошел лицензирование. "Арарат" получил право на участие в ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Центр".
Роман Павлюченко стал игроком ФК "Арарат"— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 30 мая 2017 г.
Роман Анатольевич, добро пожаловать в наш клуб! pic.twitter.com/OUm7OmsMWe
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