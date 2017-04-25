Вратарь забил гол через все поле

Во время очередного матча чемпионата Боливии вратарю удалось забить гол через все поле. Спортсмен из команды "Боливар" воспользовался тем, что голкипер "Сан Хосе" ушел в нападение, и нанес точный удар из штрафной зоны прямо в ворота соперников. Видеоролик опубликован в Twitter.

¡GO-LA-ZO!



Qué golazo del arquero Matías Dituro, jugador del @Bolivar_Oficial v.s. San José. pic.twitter.com/nOHHXq6SI2 — Goles Mexicanos (@GolesMexicanos) 25 апреля 2017 г.