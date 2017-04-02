Усэйна Болта застали в объятиях модели
Пара была замечена вместе в Мюнхене, передает Daily Mail. Появлялись они вдвоем и во время трансляций через социальные сети. Подробностями личной жизни никто из них пока не делился, однако журналисты и поклонники в один голос твердят, что постоянно мелькаю вдвоем Усэйн Болт и Холли Янг неспроста.
В доказательство подобного предположения приводятся многочисленные снимки, которые успели появиться во время совместной поездки легендарного бегуна и супермодели в Германию. В частности, парочку успели заснять вовремя объятий при разговоре с владельцем модного бутика Джарредом Бриотти.
Примечательно, что совместных снимков в социальных сетях Усэйна Болта и Холли Янг нет. Можно предположить, что пока они предпочитают держать свои отношения в тайне.
Отметим, предыдущей девушкой Усэйна Болта считается Каши Беннетт. Впрочем, данных о том, как складываются их отношения после Олимпиады в Рио не так много. Напомним, после своего очередного триумфа легендарный бегун был замечен в объятиях разных девушек.
За свои выдающиеся результаты в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт получил прозвище Молния. Он стал первым в мире человеком, которому удалось выиграть 11 золотых медалей на чемпионатах мира.
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