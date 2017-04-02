Усэйна Болта застали в объятиях модели

Австралийская модель Холли Янг и легендарный легкоатлет Усэйн Болт были замечены вместе в Германии. Тут же появились слухи, что олимпийский чемпион нашел в ее лице новую спутницу жизни.

Пара была замечена вместе в Мюнхене, передает Daily Mail. Появлялись они вдвоем и во время трансляций через социальные сети. Подробностями личной жизни никто из них пока не делился, однако журналисты и поклонники в один голос твердят, что постоянно мелькаю вдвоем Усэйн Болт и Холли Янг неспроста.

В доказательство подобного предположения приводятся многочисленные снимки, которые успели появиться во время совместной поездки легендарного бегуна и супермодели в Германию. В частности, парочку успели заснять вовремя объятий при разговоре с владельцем модного бутика Джарредом Бриотти.

Публикация от JARRED BRIOTTI (@jarredbriotti) Мар 28 2017 в 6:42 PDT

Примечательно, что совместных снимков в социальных сетях Усэйна Болта и Холли Янг нет. Можно предположить, что пока они предпочитают держать свои отношения в тайне.

Публикация от Holly Young (@hollzyoung) Мар 4 2017 в 4:11 PST

Отметим, предыдущей девушкой Усэйна Болта считается Каши Беннетт. Впрочем, данных о том, как складываются их отношения после Олимпиады в Рио не так много. Напомним, после своего очередного триумфа легендарный бегун был замечен в объятиях разных девушек.

Публикация от Kasi J. Bennett (@kasi.b) Янв 6 2017 в 7:49 PST

За свои выдающиеся результаты в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт получил прозвище Молния. Он стал первым в мире человеком, которому удалось выиграть 11 золотых медалей на чемпионатах мира.