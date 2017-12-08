Мутко сменил имя

Вице-премьер России Виталий Мутко оказался Виктором. Чиновник сменил имя во время обучения в техникуме.

Об этом рассказала завуч образовательного учреждения Зинаида Васильевна. "У нас, кстати, осталась поименная книга всех выпускников. Есть запись и о Викторе Леонтьевиче Мутко", – заявила она журналистам "Советского спорта". Когда удивленные корреспонденты поправили женщину, указав, что Мутко никакой не Виктор, а самый настоящий Виталий, та рассказала, что будущий министр спорта сменил имя после окончания техникума.

"Так он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю. Да и не уверена, стоит ли на этом заострять внимание. Хотя его звали Витей, а это имя подходит и для Виктора, и для Виталия", – пояснила Зинаида Васильевна.

Она рассказала, что Мутко был в ПТУ на хорошем счету. Участвовал во всех мероприятиях, был членом комитета комсомола. "Один из главных заводил, моя правая рука. Студенты жили в общежитии, а наша комсомольская организация, по сути, была хозяином этого здания. Чтобы жизнь била ключом, мы старались проводить побольше мероприятий", – вспомнила завуч.

"Он постоянно организовывал разные спортивные соревнования. То и дело что-то проводил: турниры между группами по футболу, по волейболу и так далее. Организаторство было его коньком", – рассказала женщина.

Зинаида Васильевна отметила, что вице-премьер, несмотря на все свои организаторские таланты, не забывал и про учебу, был крепким хорошистом. "Учился хорошо – это точно. Но тогда все занимались как надо. После занятий у всех – ровно два часа на самоподготовку. Они садились в общежитии за столы и занимались, а по этажам ходили преподаватели, у которых можно было проконсультироваться", – вспоминает знаменитого ученика завуч.