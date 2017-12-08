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Спорт

Миллиардер Усманов поставил на место потерявший совесть МОК

Алишер Усманов. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Российский бизнесмен Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Он настаивает на том, чтобы на Играх-2018 в Пхенчхане при чествовании спортсменов из России было разрешено поднимать национальный флаг и исполнять гимн нашей страны.
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Возглавляющий Международную федерацию фехтования Усманов поставил под сомнение справедливость решения МОК в отношении России. По его мнению, это ставит наших "чистых" спортсменов  в неравные условия по сравнению с другими странами.

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Также предприниматель подчеркнул в послании, что пишет, прежде всего, "как гражданин России и человек, для которого служение олимпийским идеалам стало одной из главных целей в жизни", передает телеканал "360". Он напомнил МОК о принципе римского права Nulla poena sine lege, что означает "Нет вины, нет наказания". По мнению Алишера Усманова, невиновных нельзя наказывать, ставя при этом на колени, поскольку это унижает достоинство спортсмена, сообщает Eg.ru.

Кроме того, бизнесмен призвал МОК дать возможность победителям Олимпиады 2018 года из России осуществить свою мечту. "Давайте дадим шанс… достичь вершины их спортивной мечты и увидеть в небе Пхенчхана флаг своей Родины" – заключил Усманов.

Напомним, 5 декабря МОК принял беспрецедентное решение об отстранении Олимпийского комитета России, что автоматически означает невозможности нашей страны как сборной выступить на зимних Играх-2018 в Южной Корее. При этом смогут участвовать "чистые" от допинга спортсмены, которые будут соответствовать ряду критериев, выдвинутых организацией.

Вместе с тем, в МОК потребовали у нашей страны возместить расходы, потраченные на сбор доказательств о допинговых нарушениях российскими спортсменами. Сумма составляет 15 миллионов долларов.

Материал подолняется

Автор: Людмила Фоканова8 декабря 2017, 08:17
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Жертвы допинг-скандала

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