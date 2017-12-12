Первый канал решил транслировать Олимпиаду-2018

Руководство Первого канала будет транслировать зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2018 года. Зрители смогут увидеть соревнования, участниками которых будут россияне, выступающие под нейтральным флагом.

"Соревнования по тем видам спорта, в которых будут принимать участие российские спортсмены, конечно же, будем транслировать", – сообщил "Интерфаксу" представитель канала. Напомним, что сборная России была отстранена от участия в Играх, но атлеты, которые не были уличены в употреблении допинга, получат возможность выступить.

