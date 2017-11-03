Российский фигурист установил рекорд на Гран-при в Пекине

Российский фигурист Михаил Коляда стал триумфатором Гран-при в Китае. Спортсмен с большим отрывом выиграл короткую программу, набрав 103,13 очка.
Отметим, что результат Коляды – своеобразный рекорд. Он оказался первым россиянином, которому удалось заработать свыше 100 баллов по итогам короткой программы, передает "Газета.ru".
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