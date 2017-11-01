Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник

Евгений Плющенко дал откровенное интервью. Прославленный фигурист объяснил, почему у него напряженные отношения с коллегой, тренером и продюсером Ильей Авербухом.

Евгений Плющенко, по мнению его многочисленных фанатов, часто становится объектом критики Ильи Авербуха. Однако сам фигурист прекрасно понимает, почему к нему цепляется коллега по льду. По словам Плющенко, они стали "конкурентами в бизнесе". "Во время Олимпиады в Сочи Авербух и его команда говорили по ТВ: мол, Плющенко снялся с соревнований, всех подвел. Хотя Авербух знал, какую тяжелую операцию я перенес", – отметил Плющенко.

За полгода до Олимпиады у Евгения был запланирован тур по стране. Эти шоу продались "с аншлагами", как утверждает Плющенко, который, кстати, в тур не должен был ехать. Однако это был его проект, названный в его честь. "И у Авербуха параллельно был тур в эти же даты. Их билеты не продавались. Чтобы переманить людей на свою сторону и показать, какой я негодяй, они начали кричать, что никакой операции у меня не было, что я снялся с Олимпиады, побоявшись соперников", – рассказал фигурист.

Однако сам Плющенко нашел смешным эти утверждения. "Кого мне бояться, тем более в Сочи? Смешно! Я так сложно шел к этой Олимпиаде, мне было под силу увезти оттуда еще медали, и если бы не сломался шуруп в спине, думаю, я был бы в тройке!" – заявил Евгений.

Далее его оппонент выступил с новым заявлением. "Авербух начал кричать: мол, теперь Плющенко поедет в тур зарабатывать деньги. За такие слова надо сажать на муравейник. Но мы цивилизованные люди. Меня сразу после Олимпиады прооперировали, я не поехал в тур. Это была просто травля, чтобы люди были дезинформированы", – цитирует Евгения Плющенко сайт "Комсомольская правда".

В заключение фигурист объяснил: "Говорят, что шоу-бизнес гнилой, но, как оказалось, есть люди с гнильцой и в спорте. Я свободный человек, ни от кого не завишу, вкладываю свои деньги, нахожу партнеров. А им хочется, чтобы в этом бизнесе были только они. Но так не бывает".