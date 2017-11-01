Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник

Теракт на Манхэттене Скандальный развод Джигарханяна Президентские амбиции Собчак Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Среда 1 ноября
Лента новостей
17:04
В Москве на один день закроют центры госуслуг
16:25
Почему снятся кошмары
16:18
Опубликован график отключения газа должникам
16:18
У жены лысеющего от гепатита Казаченко обнаружили рак
16:09
Нефти предсказали взрывной рост
16:04
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
16:01
Бизнес-гороскоп на ноябрь
15:58
Странная смерть героини Майдана
15:54
Новые откровения юной любовницы Вороненкова
15:35
Знаменитости предпочитают молодых мужчин
15:26
Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после тяжелой болезни
15:17
Студент устроил фотосессию на фоне трупа учителя в Москве
15:09
Названа новая дата апокалипсиса
15:09
Дети оставили певицу Валерию
15:00
Крым разнес Украину за антироссийский выпад в ООН
14:47
Пугачева согласилась плясать в образе девочки-снежинки за 20 миллионов
14:33
Будущий воспитатель детсада разделась ради iPhone (видео)
14:24
В колледже на западе Москвы студент зарезал преподавателя и умер
14:08
Друга-педофила Ротару вытаскивают из тюрьмы
13:50
Названа новая опасность переливания крови
13:40
Опубликовано видео с подозрительным Балуевым
13:40
"Хватит передергивать": Аваков высказался о своих отношениях с Порошенко
13:36
Собчак откровенно о "единственной связи" с Путиным
13:23
Сердце великого дизайнера выставили на обозрение в Париже
13:16
Tez Tour оценили отмену "все включено" в Турции
13:08
Новый iPhone X заряжается от солнца
13:00
Красавицу-помощницу мэра жестоко убили в Подмосковье
12:49
Бессовестная Рапунцель переспала без защиты с Яббаровым
12:48
Володин назвал пять базовых ценностей России
12:40
ТПУ "Хорошевское" будет готов в 2020 году
12:30
Оскандалившаяся Семенович рассказала о романе с известным певцом
12:16
Школьнику грозит тюрьма за подделку оценок в журнале
12:13
В Москве пройдет VIII международная выставка "Искусство куклы"
12:06
Замешанную в гей-скандале звезду "Голоса" пнули
11:58
Плющенко о втором ребенке от Рудковской: Главное, чтобы родился малыш
11:57
США решили стереть с лица земли Россию и Китай
11:40
Американка зачала ребенка во время беременности
11:39
Чистая вода защитит от болезней
11:38
Полицейский под Москвой изнасиловал 14-летнего мальчика
11:21
Малахов показал слежку за Джигарханяном
11:11
Главные правила ухода за руками в холода
11:09
Сын Якубовича сорвался с огромной высоты
11:03
Гордон публично отхлестала Собчак
10:55
Остановить старение человека оказалось невозможно
10:37
Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа
10:26
Умер 95-летний российский актер
10:17
Судьбы звезд 90-х: Наталия Власова
10:07
У безработной москвички в кафе украли сумку с 1,3 млн рублей
10:05
Развеян миф о главном преимуществе мужчин над женщинами
09:50
Из банка в центре Москвы украли 22,6 млн рублей
09:32
Малышева вынудила сына мыть за копейки больничные туалеты
09:25
Молодая красотка путешествует голой
09:16
Украина показала "основу" для возвращения Крыма
09:13
Подробности "пьяного" скандала с Балуевым
09:08
Друг о захвате Джигарханяна полицией
08:50
Террорист из Узбекистана хотел убить детей-инвалидов
08:43
"Интеллектуал и достойнейший гражданин": Максакова в восторге от провокации Собчак
08:33
Бузова не может оставить в покое Тарасова
08:08
В центре Москвы в автомобиле заживо сгорел человек
07:51
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября
00:45
Террорист на Манхэттене давил пешеходов грузовиком
22:00
После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж
21:58
В Москве две иномарки протаранили машину с мигалками (видео)
21:45
Звезда "Дома-2" стала жертвой смертельного проклятия
21:26
Актера Александра Балуева сняли с рейса
21:12
Билана обвинили во лжи о своем диагнозе
21:00
В театре Джигарханяна подготовлены расстрельные списки
20:42
Избиратели дадут оценку проектам "Молодой Гвардии"
20:37
Возмущенный Солнцев напал на Борисову
20:17
Джигурду сразил микроинсульт из-за обвинений в гомосексуальности
20:02
Панин втянул Костюшкина в съемки порно
19:37
Москву парализовали девятибалльные пробки
19:13
Безумные регионы: дети с нацистской символикой на улицах Татарстана
19:09
Макрон неожиданно протянул руку России
18:55
Дочь Валерии сорвала овации в Москве
18:50
В Орле школьники избили и ограбили прохожего
18:16
В дипломатическом квартале Кабула прогремел взрыв
18:02
Порошенко ударил Авакова по самому дорогому
17:46
Видео массового ДТП с грузовиком в Москве попало в Сеть
17:43
Под Иркутском пациент избил нейрохирурга
17:30
Голые геи добили Пьеху
17:23
Никита Белых стремительно слепнет за решеткой
17:11
Галкин дерзко высмеял Панина после тошнотворного гей-скандала
17:11
Атака блондинок: у Собчак и Гордон появился конкурент
16:49
Безобразия в регионах разгневали Путина
16:46
Германию спасли от теракта
16:39
Волочкова спрятала живот за свободной одеждой
16:39
Зюганова ждет оплеуха от Чеховой
16:23
Миро рассказала об уходе Виторгана от Собчак к фотомодели
16:16
Чубайс признался в профнепригодности
16:14
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
15:53
Советник Ельцина сбежал от Собчак из-за геев
15:41
Начальника управления "Роснефти" нашли мертвой на улице в Москве
15:36
Рудковскую обругали за золотые трусы наследника
15:09
Назван самый невкусный бургер в McDonald's
14:57
Виновнику смертельного ДТП с депутатом Солтаном вынесли приговор
14:37
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
14:36
Собчак в истерике из-за бегства близких
14:23
Собянин увеличил социальные выплаты с 2018 года
14:13
У Джигарханяна объявился сын
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
У Джигарханяна объявился сын
Участник "Голоса" поражен царствованием геев на проекте
Ушлая жена Джигарханяна сбежала из России
Спорт

Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник

Илья Авербух, Евгений Плющенко. Фото: Dni.Ru
Евгений Плющенко дал откровенное интервью. Прославленный фигурист объяснил, почему у него напряженные отношения с коллегой, тренером и продюсером Ильей Авербухом.
прочитано 5682 раза

Евгений Плющенко, по мнению его многочисленных фанатов, часто становится объектом критики Ильи Авербуха. Однако сам фигурист прекрасно понимает, почему к нему цепляется коллега по льду. По словам Плющенко, они стали "конкурентами в бизнесе". "Во время Олимпиады в Сочи Авербух и его команда говорили по ТВ: мол, Плющенко снялся с соревнований, всех подвел. Хотя Авербух знал, какую тяжелую операцию я перенес", – отметил Плющенко.

ПО ТЕМЕ

Плющенко о втором ребенке от Рудковской: Главное, чтобы родился малыш

Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

За полгода до Олимпиады у Евгения был запланирован тур по стране. Эти шоу продались "с аншлагами", как утверждает Плющенко, который, кстати, в тур не должен был ехать. Однако это был его проект, названный в его честь. "И у Авербуха параллельно был тур в эти же даты. Их билеты не продавались. Чтобы переманить людей на свою сторону и показать, какой я негодяй, они начали кричать, что никакой операции у меня не было, что я снялся с Олимпиады, побоявшись соперников", – рассказал фигурист.

Однако сам Плющенко нашел смешным эти утверждения. "Кого мне бояться, тем более в Сочи? Смешно! Я так сложно шел к этой Олимпиаде, мне было под силу увезти оттуда еще медали, и если бы не сломался шуруп в спине, думаю, я был бы в тройке!" – заявил Евгений.

Далее его оппонент выступил с новым заявлением. "Авербух начал кричать: мол, теперь Плющенко поедет в тур зарабатывать деньги. За такие слова надо сажать на муравейник. Но мы цивилизованные люди. Меня сразу после Олимпиады прооперировали, я не поехал в тур. Это была просто травля, чтобы люди были дезинформированы", – цитирует Евгения Плющенко сайт "Комсомольская правда".

В заключение фигурист объяснил: "Говорят, что шоу-бизнес гнилой, но, как оказалось, есть люди с гнильцой и в спорте. Я свободный человек, ни от кого не завишу, вкладываю свои деньги, нахожу партнеров. А им хочется, чтобы в этом бизнесе были только они. Но так не бывает".

Автор: Олег Райцин1 ноября 2017, 13:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Авербух утер нос Плющенко

567

комментарии

Политика

"Хватит передергивать": Аваков высказался о своих отношениях с Порошенко
Собчак откровенно о "единственной связи" с Путиным
США решили стереть с лица земли Россию и Китай
Украина показала "основу" для возвращения Крыма

Шоу-бизнес

Анисина поставила ультиматум Джигурде
У жены лысеющего от гепатита Казаченко обнаружили рак
Новые откровения юной любовницы Вороненкова
Взбешенный Джигарханян снова штурмует чужую квартиру

Проишествия

Студент устроил фотосессию на фоне трупа учителя в Москве
Террорист из Узбекистана хотел убить детей-инвалидов
Начальника управления "Роснефти" нашли мертвой на улице в Москве
Женщина убила 15 человек из-за нелюбимого мужа

Lifestyle

Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин борется с опухолью мозга

Популярный артист сражается за жизнь
Шоу-бизнес

Билана обвинили во лжи о своем диагнозе

Артист выложил разоблачающее фото
Шоу-бизнес

У жены лысеющего от гепатита Казаченко обнаружили рак

Ирине Аманти удалили щитовидку и отправили на облучение
Шоу-бизнес

Новые откровения юной любовницы Вороненкова

Девушка объяснила, почему сейчас одна

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на ноябрь
После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж
Любовный гороскоп на ноябрь
Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 2017 года

Фоторепортажи

Молодая красотка путешествует голой
Дочь Валерии сорвала овации в Москве
Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона
Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

Спорт

Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник
Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)

Регионы

Будущий воспитатель детсада разделась ради iPhone (видео)
Красавицу-помощницу мэра жестоко убили в Подмосковье
Школьнику грозит тюрьма за подделку оценок в журнале
Полицейский под Москвой изнасиловал 14-летнего мальчика
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru