Вертолет во сне говорит о благополучном завершении какого-то дела.

Есть много различных версий, к чему снится вертолет. В сонниках это толкуют по-разному. Лететь во сне на вертолете предвещает получение желаемой должности. Если во сне ваш вертолет подвергся обстрелу, вам стоит сосредоточиться на своих планах и целях. Вероятно, вам мешает что-то лишнее. Отбросьте суету и негатив.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ВЕРТОЛЕТ ПО СОННИКУ АСТРОМЕРИДИАНА

Управлять вертолетом во сне значит быть на коне перед соперниками. Вы легко справитесь с новыми поставленными задачами и обойдете конкурентов.

Часто вертолет ассоциируется у людей с личным транспортом обеспеченных людей или с военной техникой. Поэтому видеть во сне вертолет тоже значит подсознательно думать о том или другом. Такой сон предвещает человеку богатство и счастье или же наоборот войну и катастрофу.

К чему снится вертолет женщине? Если она находится в отношениях, значит после такого сна вам стоит расслабиться. Отправляйтесь в путешествие и отбросьте негатив.

Падающий вертолет снится о необходимости сконцентрироваться на делах и быть повнимательнее. Особенно после такого сна не стоит отвлекаться за рулем. Видеть вертолет, который летит над головой, к успехам в делах на работе и дома.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СОННИК

Если снится вертолет, значит вы чересчур много надумали себе о будущем. Будьте проще, тогда вас ждет успех. Если во сне ваш вертолет упал, значит в реальности вы сможете выйти из проблемного положения. При этом важно не упустить время.