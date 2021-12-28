К чему снится начальник: бывший или нынешний, мужчина или женщина – "Дни.ру" попытались найти ответы.

Многочисленные сонники по-разному отвечают на вопрос о том, к чему снится начальник. В целом считается, что это хороший знак, свидетельствующий о каких-то положительных переменах в жизни. Если снится бывший начальник, то человек может вскоре поменять место работы. Если приснившийся руководитель – мужчина, то на горизонте могут появиться новые перспективные знакомства. Начальник-женщина во сне может говорить об успешном возобновлении былых отношений. При этом у разных авторов с учетом некоторых деталей имеются вариативные трактовки сна о начальнике.

Сонник Миллера

Согласно этому соннику, начальник, приходящий во сне, свидетельствует о том, что спящему не хватает каких-то знаний для того, чтобы самому руководить людьми. Если руководитель при этом находится в дурном расположении духа, то у спящего могут возникнуть проблемы с другими коллегами.

СОННИК СИМЕОНА ПРОЗОРОВА

Этот сонник уверяет, что начальник во сне означает успех во всех делах при покровительстве какого-то важного лица.

Сонник Фрейда

Согласно Фрейду, такой сон может говорить о желании спящего подчиняться. Если начальник приснился замужней женщине, то она подсознательно хочет, чтобы муж был с ней более жестким. Если такой сон увидела молодая незамужняя девушка, то в скором времени она может вступить в брак с мужчиной, который гораздо старше нее.

Сонник Хассе

Этот автор говорит об еще одной интересной детали подобного сновидения. Чтобы понять, к чему снится начальник с работы, важно еще вспомнить, в каком он был костюме. Руководитель в неформальной одежде может предвещать отпуск или долгие выходные.