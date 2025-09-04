Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

В Москве было подписано важное соглашение о сотрудничестве между столицей и Курской областью, которое станет основой для дальнейшего развития взаимных отношений на ближайшие пять лет.

Подписание документа состоялось в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Это соглашение не только продолжает работу, начатую в 2015 году, но и углубляет интеграцию между регионами в различных областях, таких как агропромышленный комплекс, здравоохранение, образование и многие другие.

Сергей Собянин подчеркнул значимость взаимопомощи между регионами, отметив, что москвичи активно откликнулись на трагические события, произошедшие в Курской области. "Друзья познаются в беде. Мы видим, как важно поддерживать друг друга в трудные времена", — заявил он, добавив, что помощь горожан и Правительства Москвы продолжается и в настоящее время.

Александр Хинштейн в ответ выразил благодарность за всестороннюю поддержку, оказанную жителям Курской области. Он отметил, что подписанное соглашение станет важным шагом к укреплению связей и взаимовыгодному сотрудничеству двух регионов. Это соглашение охватывает широкий спектр направлений: от транспорта до культурных инициатив, что открывает новые возможности для совместной работы.

Важным аспектом данного соглашения является развитие торгово-экономических связей. Курская область зарекомендовала себя как надежный партнер для Москвы, активно участвуя в выполнении государственных заказов. В период с 2022 по 2025 годы предприятия региона заключили более 2,6 тысячи контрактов на сумму около 1,8 миллиарда рублей. Из них значительная часть контрактов относится к закупкам малого объема, что свидетельствует о разнообразии и активности местного бизнеса.

Кроме того, производители пищевой продукции из Курской области принимают участие в межрегиональных ярмарках в Москве, что способствует популяризации местных товаров и укреплению экономических связей. Сотрудничество также охватывает сферу здравоохранения: в 2024–2025 годах около 1,3 тысячи жителей Курской области получат медицинскую помощь в московских больницах, что подчеркивает важность интеграции в социальной сфере.

В ответ на кризисные ситуации Москва оперативно отреагировала на нужды курян. В августе 2024 года на территории шести муниципальных образований были развернуты пункты временного размещения для людей, вынужденных покинуть свои дома. Это стало возможным благодаря слаженной работе Правительства Москвы, которое организовало 36 пунктов с общей вместимостью до 20 тысяч человек. Также были предприняты меры по обеспечению безопасности региона и защите от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Новое соглашение о сотрудничестве между Москвой и Курской областью открывает новые горизонты для совместной работы и укрепления связей в самых различных сферах. Оно не только продолжает традиции взаимодействия между регионами, но и создает условия для более глубокого обмена опытом и ресурсами, что является ключевым фактором для их дальнейшего развития.