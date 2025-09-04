Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках
Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо
Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским
Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Четверг 4 сентября

13:29Как стать творцом своей реальности: секреты управления эмоциями и жизнью 13:02Страна прощается с великим реформатором XX века 12:40Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве 12:33Герман Греф спрогнозировал ключевую ставку на конец 2025 года 12:29Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами 12:15Как простая ходьба приведет к деньгам и успеху: секреты мотивации и энергии 11:16Мир потерял талантливую артистку: звезда ушла после долгой борьбы с болезнью 10:17Мудрость Омара Хайяма поражает и сегодня: четыре "но", которые меняют представление 07:27Не стало известного артиста и основателя политической партии 06:50Омар Хайям напомнил о главной ошибке в восприятии жизни – ее допускает каждый 03:46Что нельзя делать 4 сентября, в Агафонов день, чтобы не притянуть дурные мысли 00:17Ушел из жизни легендарный баскетболист, навсегда изменивший мир спорта 20:06Новая Плисецкая: актриса Захарова показала невероятно красивую и талантливую дочь 18:45Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 14 сентября 16:41Что такое кастомные украшения и почему они в моде 16:14Как понять по запаху, что в доме пора менять шторы – самые явные признаки 15:34В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран 14:37Какой шариковый дезодорант-антиперспирант лучший на рынке? Выбираем вместе с Клео.ру 14:32Что расскажет размер шеи о здоровье? 14:21Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий 13:48Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака 12:53Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей 12:31Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича 12:29Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки" 11:29Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет 11:18Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие 10:51Спасаем белоснежные вещи из гардероба от желтых пятен – об этих секретах молчат профессионалы 10:13Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице 10:08Почему после Ильина дня купаться нельзя: вся правда за народным суеверием 06:53Омар Хайям призвал ценить это больше, чем деньги – слова мудреца откроют вам глаза 06:43Утрата, что потрясла мир искусства: легенда Третьяковки ушла навсегда 03:24Что нужно делать 3 сентября в Фадеев день, привлечь удачу и благополучие – народные приметы 00:17Не стало культовой советской артистки – уход звезды оставил глубокую рану на сердцах людей 17:16Утепляем балкон перед холодным сезоном – порядок действий и рекомендации по выбору материалов 15:20Не стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 15:195 эффективных шагов для подготовки дачного участка к зиме – готовимся к сезону заранее 14:29В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 13:03 Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы 13:03Как быстро избавиться от насекомых в крупах дома – простой и универсальный способ 12:47Иммунная система подсказывает риск психических нарушений у детей: что выяснили ученые 12:46Стресс разрушает сердце изнутри: ученые раскрыли скрытый механизм 11:53Тест: Угадайте, что скрыто за кадром в фильме "Москва слезам не верит" 11:36Ушел из жизни артист, занимавший первые места в мировых хит-парадах – огромная утрата для музыки 11:18Новая глава Смолова: Кубок России, Broke Boys и погоня за рекордом 10:07Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории 10:06Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе 09:12Ушел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 06:49Омар Хайям объяснил, каким должно быть мужское сердце – повод задуматься 03:26Что нельзя делать 2 сентября в Самойлов день – история, приметы и традиции 00:14Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей
Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами
124

В Москве стартовал третий этап запуска первого в России беспилотного трамвая, который начал регулярное движение с пассажирами 3 сентября 2025 года.

Этот трамвай способен самостоятельно выполнять все основные функции: делать остановки, открывать и закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать пешеходов, определять маршрут на перекрестках и переключать стрелки. Благодаря высокотехнологичной системе управления, беспилотный трамвай гарантирует безопасность, избегая столкновений с другими транспортными средствами.

В салоне трамвая находится сотрудник трамвайного управления, который следит за движением и контролирует оплату проезда. Это требование законодательства позволяет обеспечить дополнительные меры безопасности, хотя сам трамвай управляется автономно с использованием искусственного интеллекта и специального программного обеспечения, разработанного сотрудниками Московского метрополитена.

Правительство Москвы активно работает с Минтрансом России над изменением законодательства, чтобы упростить правила присутствия оператора в кабине беспилотного трамвая. Программное обеспечение уже получило признание на международной арене, включая несколько престижных наград за инновации и цифровую трансформацию.

Кроме того, столичный беспилотный трамвай стал первым транспортным средством в России, застрахованным с использованием смарт-контракта в цифровых рублях. Это новшество обеспечивает высокую скорость и безопасность финансовых операций при оплате проезда. Пассажиры могут легко воспользоваться страховой защитой, просто оплатив проезд любым удобным способом и приложив карту к валидатору при входе в салон.

Запуск беспилотного трамвая в Москве не только демонстрирует достижения в области технологий и инноваций, но и открывает новые горизонты для безопасного и эффективного общественного транспорта в мегаполисах.

Шоу-бизнес в Telegram

4 сентября 2025, 12:29
Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве
В Москве было подписано важное соглашение о сотрудничестве между столицей и Курской областью, которое станет основой для дальнейшего развития взаимных отношений на ближайшие пять лет. Подписание документа состоялось в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.

В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран

В Подмосковье открылся VI Съезд педиатров с участием специалистов из 28 стран
В Доме правительства Московской области начал работу VI Съезд детских врачей "Педиатрия как искусство" с международным участием. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в мероприятии принимают участие специалисты из 75 регионов России и 28 стран.

Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов

Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов
В рамках проходящего в Москве BRICS+ Fashion Summit одной из ключевых тем обсуждений стала необходимость нахождения баланса между открытостью для зарубежных игроков и защитой интересов национальных брендов. В последние годы страны Глобального Юга активно применяют протекционистские меры для поддержки своей текстильной промышленности, которая обеспечивает значительное количество рабочих мест. Например, Китай, несмотря на свой статус "мировой фабрики", продолжает поддерживать внутренний рынок через субсидии.

Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний

Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественной линейке в Технолицее имени В.И. Долгих в городском округе Истра, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным властей Подмосковья, в новом учебном году в этом образовательном учреждении будут обучаться 1083 студента, включая 72 первоклассника и 28 выпускников.

Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя

Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя
С 28 по 30 августа "Зарядье" превратился в главный центр делового общения модной индустрии стран БРИКС и дружественных рынков. На BRICS+ Fashion Summit встречаются профессионалы легкой промышленности, дизайнеры, эксперты, журналисты и блогеры из разных уголков мира.

