В Москве стартовал третий этап запуска первого в России беспилотного трамвая, который начал регулярное движение с пассажирами 3 сентября 2025 года.

Этот трамвай способен самостоятельно выполнять все основные функции: делать остановки, открывать и закрывать двери, следовать сигналам светофоров, пропускать пешеходов, определять маршрут на перекрестках и переключать стрелки. Благодаря высокотехнологичной системе управления, беспилотный трамвай гарантирует безопасность, избегая столкновений с другими транспортными средствами.

В салоне трамвая находится сотрудник трамвайного управления, который следит за движением и контролирует оплату проезда. Это требование законодательства позволяет обеспечить дополнительные меры безопасности, хотя сам трамвай управляется автономно с использованием искусственного интеллекта и специального программного обеспечения, разработанного сотрудниками Московского метрополитена.

Правительство Москвы активно работает с Минтрансом России над изменением законодательства, чтобы упростить правила присутствия оператора в кабине беспилотного трамвая. Программное обеспечение уже получило признание на международной арене, включая несколько престижных наград за инновации и цифровую трансформацию.

Кроме того, столичный беспилотный трамвай стал первым транспортным средством в России, застрахованным с использованием смарт-контракта в цифровых рублях. Это новшество обеспечивает высокую скорость и безопасность финансовых операций при оплате проезда. Пассажиры могут легко воспользоваться страховой защитой, просто оплатив проезд любым удобным способом и приложив карту к валидатору при входе в салон.

Запуск беспилотного трамвая в Москве не только демонстрирует достижения в области технологий и инноваций, но и открывает новые горизонты для безопасного и эффективного общественного транспорта в мегаполисах.