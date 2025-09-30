Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье

Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Вторник 30 сентября

Вторник 30 сентября

16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 17:49Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 16:49Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог 15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 логических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей?
Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье

79

В Химкинском драматическом театре "Наш дом" 1 октября состоится Всероссийский фестиваль "Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта Московской области.

Как сообщили в областном ведомстве, центральным событием станет показ спектакля-конструктора "Метаморфозы. Святая простота" в постановке главного режиссера Никиты Михалкова и режиссеров-педагогов Александра Ведменского, Софьи Куцерубовой и Тамары Разореновой.

"Спектакль представит литературно-сценический коллаж по восьми рассказам Чехова. В программу фестиваля включены лекции о жизни и творчестве писателя, показ документального фильма «А.П. Чехов. Писатель на все времена», а также мастер-класс по актерскому мастерству", – заявили в подмосковном Минкульте.

Также в рамках фестиваля откроется биографическая выставка "Чехов. Линия жизни» из коллекции музея-заповедника "Мелихово". Мероприятие организовано Академией Н.С. Михалкова в соответствии с задачами национального проекта "Семья".

Передвижной фестиваль проводится с 2018 год. Он уже посетил 30 городов России, собрав более 30 тысяч зрителей по всей стране.

30 сентября 2025, 16:57
Фото: пресс-служба Минкульта Подмосковья
Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье

В Московской области действует более 30 региональных мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий. "Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно", – подчеркнул Воробьев.

Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса

По данным Росстата, в 2023 году более 62% россиян имели избыточный вес. Именно поэтому тренд на здоровье и осознанное отношение к телу становится популярнее – люди все чаще задумываются о похудении. Но в стремлении обрести стройную фигуру многие сталкиваются с неразрешимой задачей: как совместить физические нагрузки, правильное питание и контроль веса без вреда для здоровья? Вызовы на пути к цели: почему одного желания малоВ теории формула идеальной фигуры проста: дефицит калорий и регулярная активность.

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Московские заводы производят все для учебы: от мебели и формы до роботов и лабораторных наборов. Московская промышленность активно развивается и производит все необходимое для школьников: от учебного оборудования и роботов до школьной формы и мебели.

Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Вся история болезни теперь в смартфоне. Более 10 миллионов москвичей получили доступ к своим электронным медкартам (ЭМК), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей

Владельцы домашних животных в Московской области с начала года выплатили более 500 тысяч рублей штрафов за нарушения правил выгула. Такие данные привела пресс-служба Минсельхозпрода региона. По данным подмосковного ведомства, с начала 2025 года составлено 361 административное постановление.

