Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье

В Химкинском драматическом театре "Наш дом" 1 октября состоится Всероссийский фестиваль "Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта Московской области.

Как сообщили в областном ведомстве, центральным событием станет показ спектакля-конструктора "Метаморфозы. Святая простота" в постановке главного режиссера Никиты Михалкова и режиссеров-педагогов Александра Ведменского, Софьи Куцерубовой и Тамары Разореновой.

"Спектакль представит литературно-сценический коллаж по восьми рассказам Чехова. В программу фестиваля включены лекции о жизни и творчестве писателя, показ документального фильма «А.П. Чехов. Писатель на все времена», а также мастер-класс по актерскому мастерству", – заявили в подмосковном Минкульте.

Также в рамках фестиваля откроется биографическая выставка "Чехов. Линия жизни» из коллекции музея-заповедника "Мелихово". Мероприятие организовано Академией Н.С. Михалкова в соответствии с задачами национального проекта "Семья".

Передвижной фестиваль проводится с 2018 год. Он уже посетил 30 городов России, собрав более 30 тысяч зрителей по всей стране.