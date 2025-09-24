ТОП-10 клининговых компаний Москвы в 2025 году

Уборка – занятие, от которого нельзя отказаться ни дома, ни на работе. Но поддержание чистоты требует большого объема ресурсов: времени, сил, умения работать со специальными средствами и техникой.

Поэтому в некоторых случаях можно пойти более простым путем и делегировать эту обязанность профессиональным клинерам. Они уберут не только лучше, но и сделают все гораздо быстрее.

Остается один вопрос: как найти клининговую компанию в Москве, которая выполняет уборку добросовестно и качественно. В этом поможет наш рейтинг. Мы изучили гигабайты информации, чтобы найти 10 сервисов по уборке, которым можно доверить как обычное поддержание порядка, так и генеральный клининг. Вам остается только выбрать лучших.

Критерии, учтенные при составлении рейтинга

Итоговая оценка формировалась на основе анализа независимых отзывов о качестве уборки, соблюдении сроков, общем впечатлении клиентов от сотрудничества с компанией.

• Разнообразие услуг. В список попали компании, которые выполняют все виды уборки и сопутствующие работы. Такой подход выгоден для клиентов, ведь позволяет поручить все задачи по клинингу одному подрядчику, а не искать разных исполнителей, например, для уборки дома, придомовой территории и химчистки авто.

• Компетентность персонала. В компании есть постоянная команда с большим опытом и высоким уровнем подготовки, умеющие работать с различными типами покрытий и загрязнений.

• Скорость обработки заявок. Оперативность работы менеджеров еще один важный фактор. То, как быстро компания принимает заказ, реагирует на запросы клиента, дает обратную связь указывает на ее нацеленность на долгосрочное сотрудничество.

• Прозрачное ценообразование. Все сервисы предлагают понятный, подробный прайс, а рассчитать предварительную стоимость можно при помощи калькулятора на сайте. Отсутствие скрытых доплат по итогу выполнения работы позволяет планировать бюджет.

• Экологичный подход. Мы отдали предпочтение сервисам, которые используют гипоаллергенную, биоразлагаемую химию, а также технологии, сокращающие расход воды и негативное воздействие на окружающую среду.

Рейтинг клининговых компаний Москвы

CleanOn

Рейтинг:

• Яндекс: ⭐5,0

• Google Maps: ⭐ 4,5

• 2ГИС: ⭐ 4,7

Компания CleanOn – один из тех исполнителей, которые доказали свою надежность многолетней безупречной работой. У сервиса сотни постоянных клиентов, причем как частных, так и корпоративных. Внушительный спектр услуг, большой штат обученных клинеров, постоянно обновляемая техника позволяют КлинОн справляться с любыми задачами – от рядовых уборок до устранения следов чрезвычайных ситуаций.

Сервис работает по официальному договору, прописывая в нем все условия сотрудничества, гарантии клиента, а также фиксированную стоимость уборки. Таким образом люди всегда понимают, за что они платят, и не боятся скрытых платежей.

Весь персонал – от менеджеров до клинеров – имеет опыт работы в сфере чистоты не менее двух лет, но все равно на сложных объектах компания усиливает контроль, отправляя с бригадой персонального менеджера.

Еще один плюс CleanOn – разнообразите скидок и акционных предложений, которые позволяют сэкономить на уборке, но ничего не потерять в ее качестве.

Прайс-лист:

• Уборка квартиры – от 5000 руб.

•Генеральная уборка квартиры – от 8200 руб.

• Уборка офиса – от 80 руб./м²

• Химчистка – от 1100 руб.

• Мытье окон – от 800 руб.

• Дезинфекция – от 180 руб./м²

Гарантии:

• Все клинеры компании проверены службой безопасности

• При обнаружении недочетов достаточно сообщить менеджеру, и в ближайшие дни клинеры бесплатно устранят проблему

• Компания несет матответственность за действия клинеров

Выгодные предложения: Новым клиентам и постоянникам за каждого приведенного друга компания делает скидку 15%, также предусмотрена скидка для заказчиков пенсионного возраста. При оформлении сотрудничества на год и больше генеральная уборка в подарок.

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, позвонить, написать в мессенджере

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: нет

Преимущества:

• Пунктуальность, ответственность, соблюдение сроков

• Выбор в пользу экологичных средств, безопасных для людей и окружающей среды

• Стоимость услуг фиксируется при заключении договора

• Весь персонал проходит тщательную проверку и работает официально

• Круглосуточная служба контроля качества

Недостатки:

• При сложных загрязнениях время уборки может увеличиваться• В периоды большой загрузки необходимо заказывать уборку заранее

Колибри-Клининг

Рейтинг:

• Яндекс: ⭐ 4,8

• Google Maps: ⭐: 4,1

• 2ГИС: ⭐: 4,8

«Колибри-Клининг» уже 8 лет занимается профессиональной уборкой и по праву считается экспертом. Сервис предлагает комплексные решения для квартир и офисов, то есть клинеры не просто протрут пыль и пропылесосят, но избавятся от любых загрязнений, освежат интерьер, позаботятся о мелочах вроде немытой посуды.

За время своей работы компания сформировала штат из 79 специалистов высокой квалификации. Учитывая пожелания клиента и специфику объекта, Колибри подбирает именно тех исполнителей, которые лучше всего справятся с заказом. Каждый клинер вооружен профессиональной техникой и набором средств, устраняющим любые виды загрязнений.

Клининг можно заказать разово и на постоянной основе, доверив специалистам генеральную уборку, сезонное наведение порядка или просто поддержание чистоты.

Прайс-лист:

• Уборка квартиры – от 3500 руб.

• Генеральная уборка квартиры – от 6500 руб.

• Уборка офиса – от 60 руб./м²

• Химчистка – от 2500 руб.

• Мытье окон – от 700 руб.

• Дезинфекция – от 60 руб./м²

Гарантии:

• Все кандидаты на должность прошли строгий отбор, проверены службой безопасности

• Система контроля качества уборки разработана в соответствии с ГОСТом и СанПиНом

• Компания несет материальную ответственность за работу сотрудников

Выгодные предложения: Клиенты получают скидку 10% при первом обращении, при заказе уборки от 15000 рублей действует скидка 20% на химчистку. Также предусмотрена скидка пенсионерам и скидка за каждого приведенного друга.

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, позвонить, написать в мессенджере

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: нет

Преимущества:

• Комплексный подход к уборке

• Профессиональное европейское оборудование, экосредства

• Персонал регулярно повышает квалификацию

• Бригады формируются персонально для каждого объекта

Недостатки:

• В периоды повышенного спроса возможна небольшая задержка при оформлении заказа

Рейтинг:

• Яндекс: ⭐ 5,0

• Google Maps: ⭐ 5,0

• 2ГИС: ⭐ 4,9

Компания «Клининг24» с 2015 года заботится о чистоте в квартирах, домах и офисах Москвы. Организация до мелочей знает тонкости отраслевых стандартов качества, и делает все, чтобы каждый сотрудник – от менеджеров до клинеров – их соблюдал.

Во время уборки мастера используют мощное оборудование – многофункциональные пылесосы, роторные машины, парогенераторы – и сертифицированные моющие средства. Особое внимание сервис уделяет комфорту сотрудничества: бригады прибывают точно в оговоренное время, работы выполняются в установленные сроки, а персональный менеджер остается на связи 24/7.

Прайс-лист:

• Уборка квартиры – от 60 руб./м²

• Генеральная уборка квартиры – от 120 руб./м²

• Уборка офиса – от 30 руб./м²

• Химчистка – от 3500 руб. за ед.

• Мытье окон – от 350 руб. за створку

• Дезинфекция – от 40 руб./м²

Гарантии:

• Все сотрудники проходят первоначальную профподготовку и проверку службой безопасности

• Внутренняя система контроля качества разработана на основе государственных нормативных актов

• Компания компенсирует ущерб, нанесенный клинером, если его вина доказана

Выгодные предложения: на первый заказ дается скидка 10%, 15% можно сэкономить, приведя друга, 20% – если заказать клининг на сумму от 15000 руб. Заказывая генеральную уборку, клиенты получают мытье бытовой техники в подарок. Компания также снижает цены на услуги для пенсионеров.

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, позвонить, написать в мессенджере

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: нет

Преимущества:

• Многолетний опыт работы в сфере чистоты

• Строгое соблюдение стандартов качества

• Умение понимать потребности заказчиков, знание тонкостей профессии

• Круглосуточная поддержка персонального менеджера

Недостатки:

• Уборка может занять больше времени, если сложность уборки выше оговоренной

Рейтинг:

• Яндекс: ⭐ 4,5

• Google Maps: ⭐ 4,0

• 2ГИС: ⭐: 4,4

Сервис «Домовёнок» объединяет проверенных клинеров в различных городах, но самый большой штат работает в Москве. За 17 лет существования компания разработала эффективную систему отбора и обучения клинеров, которая обеспечивает высокое качество уборки будь то стандартный поддерживающий клининг или полноценный генеральный.

Компания активно работает над обслуживанием клиентов, поэтому мониторит отзывы, постоянно обновляет учебные программы для клинеров, оперативно устраняет недочеты своих сотрудников. Клиенты могут управлять заказами через личный кабинет и мобильное приложение, в случае чего получая оперативный ответ от поддержки.

Прайс-лист:

• Уборка квартиры – от 3500 руб.

• Генеральная уборка квартиры – от 14 180 руб.

• Уборка офиса – от 23 990 руб.

• Химчистка – от 290 руб.

• Мытье окон – от 3790 руб.

Гарантии:

• Сотрудники проходят обучение в центре самой компании

• Компания несет материальную ответственность за работу клинеров

• При наличии недочетов клинеры переделают уборку

Выгодные предложения: «Домовенок» дарит бонусы за подписку на рассылку, за отзывы и каждого приведенного друга. Также можно сэкономить 25% на уборке по графику.

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, позвонить, написать в приложении

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: есть

Преимущества:

• Многолетний опыт работы

• Строгий отбор и обучение исполнителей в собственном центре

• Управление заказами через ЛК и мобильное приложение

• Бесплатное устранение недочетов и система компенсаций

Недостатки:

• Бывает сложно вызывать бригаду на объекты за городом



Рейтинг:

• Яндекс: ⭐ 4,3

• Google Maps: ⭐ 4,3

• 2ГИС: ⭐ 5,0

Qlean более девяти лет наводит порядок в квартирах и офисах по всей РФ. Сервис ответственно подходит к найму клинеров, кандидаты проходят многоэтапный отбор, а после профессиональное обучение. При желании заказчик может выбрать постоянного клинера для всех уборок. Компания дает гарантию на выполненные работы, предлагает систему компенсаций в случае повреждения имущества.

Стоимость услуг рассчитывается по количеству комнат, а не по метражу, причем управлять заказами, узнавать стоимость, писать отзыв на работу клинеров можно в удобном мобильном приложении. Дополнительно в Qlean можно заказать химчистку любых вещей – от одежды до мягкой мебели – и экспресс-очистку кондиционеров.

Прайс-лист:

• Уборка квартиры – от 2990 руб.

• Генеральная уборка квартиры – от 8550 руб.

• Химчистка постельных принадлежностей – от 1990 руб.

• Мытье окон – от 2990 руб.

• Чистка мягкой мебели – от 3500 руб.

Гарантии:

• Перед началом работы заключается официальный договор

• Клинеры проходят тестирование и инструктаж

• Компания готова возместить ущерб, нанесенный клинерами

Выгодные предложения: За заказы через приложение сервис дарит баллы, которые можно использовать для оплаты следующих уборок. Также, заказывая в один день химчистку мебели и чистку кондиционеров, клиенты получают скидку 20%.

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, написать в мессенджере

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: есть

Преимущества:

• Многолетний опыт

• Широкая география услуг, сервисы есть по всей России

• Жесткий профессиональный отбор и обучение клинеров

• Гарантия качества и компенсация при возникновении проблем

Недостатки:

• Фиксированная стоимость за количество комнат может быть невыгодной для клиентов с небольшими по площади, но многокомнатными помещениями.

Рейтинг:

• Яндекс: ⭐ 5,0

• Google Maps: ⭐ 4,6

• 2ГИС: ⭐ 5,0

Клининговая компания Cleaning Life убирает квартиры, коттеджи, офисные помещения, используя собственную систему. Она разработана на основе практик российского и европейского клининга, и позволяет эффективно, бережно, быстро устранить любые виды загрязнений. Все специалисты проходят обязательное обучение, чтобы освоить технологию уборки, и только потом получают доступ к заказам.

Чтобы уборка была качественной и соответствовала требованиям заказчика, на каждом объекте находится контролирующий менеджер. Сервис гарантирует не только безупречный результат, но и полную безопасность вещей и интерьера в процессе обработки.

Прайс-лист:

• Уборка квартиры – от 110 руб./м²

• Генеральная уборка квартиры – от 120 руб./м²

• Уборка офиса – от 129 руб./м²

• Химчистка – от 300 руб. за место

• Мытье окон – от 450 руб./м²

• Шлифовка мраморных поверхностей – от 800 руб./м²

Гарантии:

• Клинеры с многолетним опытом

• На объекте во время уборки присутствует менеджер

• Система двойного контроля качества

Выгодные предложения: каждый новый клиент после первого заказа получает дисконтную карту с десятипроцентной скидкой, а при заказе генеральной уборки компания дарит мойку окон.

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, позвонить, написать на электронную почту

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: нет

Преимущества:

• Современные технологии уборки

• Тщательно отобранный персонал, регулярно повышающий квалификацию

• Система двойного контроля качества с участием менеджера на объекте

• Только сертифицированные средства для уборки и новейшая техника

Недостатки:

• Достаточно высокие цены по сравнению с другими компаниями

CleaningMoscow

Рейтинг:

• Яндекс: ⭐ 4,9

• Google Maps: ⭐ 4,7

• 2ГИС: ⭐ 4,7

Сервис CleaningMoscow обладает более чем десятилетним опытом работы на московском рынке чистоты. Штат компании насчитывает 2000 квалифицированных специалистов, и все они регулярно проходят дополнительные обучающие тренинги, чтобы быть в курсе новых технологий и методик работы с различными типами материалов.

Бригада может выехать в течение пары часов после вызова. Оплата заказа производится только после выполнения уборки и одобрения заказчиком результата, так что сотрудничество строится максимально прозрачно. Кроме того, для быстрого решения вопросов даже можно напрямую связаться с владельцем сервиса CleaningMoscow.

Прайс-лист:

• Уборка квартиры – от 2960 руб.

• Генеральная уборка квартиры – от 6300 руб.

• Уборка офиса – от 26 руб./м²

• Химчистка – от 450 руб.

• Мытье окон – от 350 руб.

• Дезинфекция душевой – от 1600 руб.

Гарантии:

• Постоянный штат клинеров

• Прямая связь с владельцем компании

• Компания несет материальную ответственность за работу сотрудников

Выгодные предложения: 7% скидки получают новые клиенты, оформляющие заказ через сайт, а для постоянников предусмотрена скидка 10%. На 5% дешевле уборка для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, позвонить, написать в мессенджере

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: нет

Преимущества:

• Возможность получить уборку непосредственно в день обращения

• Прямая связь с владельцем компании

• 2000 сотрудников с опытом работы от 5 лет

• Расчет только после выполнения и принятия работы

Недостатки:

• Ориентация только на московский регион, услуги недоступны в других городах России

CleanYou

Рейтинг:

• Яндекс: ⭐ 5,0

• Google Maps: ⭐ 3,7

• 2ГИС: ⭐ 4,9

Сервис CleanYou предоставляет профессиональные услуги по уборке и химчистке квартир в Москве. Оформить заказ онлайн можно за минуту, просто указав количество комнат и удобное время визита специалистов. Менеджеры подсчитают стоимость работ, если клиента все устраивает, цена фиксируется в договоре и уже не меняется. Никаких скрытых доплат.

Все исполнители в клинеры проходят собеседование, тестирование на профпригодность, проверку службой безопасности, так что CleanYou ручается за каждого сотрудника. В работе используются биоразлагаемые экосредства, а следование регламенту уборки ускоряет процесс без потери качества. Особенностью сервиса является система гарантий: клинеры не покидают объект, пока клиент не подтвердит, что полностью доволен качеством выполненных работ.

Прайс-лист:

• Уборка квартиры – от 3980 руб.

• Генеральная уборка квартиры – от 7980 руб.

• Уборка офиса – 220 руб./м²

• Химчистка – от 4500 руб.

• Мытье окон – от 700 руб.

Гарантии:

• Все клинеры проходят проверку службой безопасности компании и обучение

• Уборка выполняется по внутреннему регламенту компании

• Компания несет материальную ответственность за клинеров

Выгодные предложения:

• Уточнять у менеджера

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, позвонить

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: нет

Преимущества:

• Многоступенчатый отбор исполнителей

• Экологичные моющие средства

• Онлайн-бронирование

• Фиксированная цена без скрытых доплат

Недостатки:

• Ограниченный перечень дополнительных услуг

Рейтинг:

• Яндекс: ⭐ 5,0

• Google Maps: ⭐ 4,1

• 2ГИС: ⭐ 4,9

Компания СВ Клининг может взять на себя как уборку квартиры или офиса, так и полное обслуживание зданий вплоть до мелкого ремонта, чистки вентиляции, вывоза мусора. Специалисты организации достаточно опытные, чтобы справиться с объектами любого назначения и площади, а для специализированных работ привлекаются профильные мастера.

СВ Клининг поддерживает партнерские отношения с поставщиками клининговой техники и химии, что позволяет им делать услуги более доступными для клиентов без понижения качества работ. Все сотрудники проходят обязательное обучение работе с различными типами поверхностей и материалов. Компания гарантирует соблюдение сроков выполнения работ, сохранность имущества клиентов, внимательное отношение к обязанностям.

Прайс-лист:

• Уборка квартиры – от 2500 руб.

• Генеральная уборка квартиры – от 90 руб./м²

• Уборка офиса – от 35 руб./м²

• Химчистка мягкой мебели – от 500 руб./м²

• Мытье окон – от 45 руб./м²

• Шлифовка мраморных полов – от 400 руб./м²

Гарантии:

• Постоянный штат проверенных клинеров

• Все условия заранее согласованы и прописаны в договоре

• Компания несет материальную ответственность за работу клинеров

Выгодные предложения: Сервис дает 10% скидки при оформлении заказа с сайта. Также клиенты получают в подарок неделю клининга при заказе регулярной уборки офиса, а постоянным клиентам каждая пятая уборка бесплатно.

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, позвонить, написать в мессенджере

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: нет

Преимущества:

• Работа с помещениями любого типа и площади

• Использование профессионального оборудования и безопасной химии

• Строгое соблюдение договорных сроков

• Гарантия сохранности имущества

Недостатки:

• При высокой загрузке бывает сложно оформить заказ

Рейтинг:

• Яндекс: ⭐ 4,3

• Google Maps: ⭐ 3,7

• 2ГИС: ⭐ 4,8

Клининговая компания «Настенька» специализируется на уборке жилых и офисных помещений, предлагает как готовые пакеты уборочных услуг, так и отдельные клининговые услуги.

Все сотрудники компании имеют опыт работы от трех лет, а перед допуском к заказам проходят обязательное обучение. Менеджеры внимательные, отзывчивые, активно поддерживают обратную связь с клиентами, чтобы получить адекватную оценку качества услуг. Если у заказчика есть претензии, клинеры вернутся и бесплатно исправят недочеты.

Прайс-лист:

• Уборка офиса – от 25 500 руб.

• Уборка квартиры – от 2800 руб.

• Химчистка – от 3500 руб.

• Мытье окон – от 3500 руб.

• Дезинфекция – от 800 руб.

• Полировка мрамора – от 1000 руб.

Гарантии:

• Клинеры с опытом работы от трех лет

• Исправление недочетов в случае их наличия после уборки

• Компания несет материальную ответственность за работу сотрудников

Выгодные предложения:

• Уточнять у менеджера

Как связаться с поддержкой: заказать звонок, позвонить

Заявка: можно оформить через сайт

Приложение: нет

Преимущества:

• Сотрудники проходят дополнительное обучение

• Использование экосредств, безопасных для людей и природы

• Страхование гражданской ответственности

• Удобная система обратной связи

Недостатки:

• Не очень большой выбор дополнительных услуг

Как выбрать клининговую компанию в Москве

Итак, если вы ищете надежного помощника для уборки дома или офиса, уделите внимание анализу вариантов. Изучите сайты потенциальных подрядчиков, обращая внимание на перечень услуг, опыт работы, квалификацию персонала. Рассчитайте предварительную Прайс-лист или запросите расчет у менеджера.

Потратив немного времени вначале, вы избежите многих рисков и найдете надежного исполнителя для любых видов уборки.

Вопросы и ответы о клининговых компаниях

Какие услуги можно заказать в клининговой компании?

Большинство сервисов выполняют генеральный, поддерживающий и послеремонтный клининг, моют окна. Некоторые сервисы могут справиться с более сложными задачами: очисткой после пожара, потопа и смерти человека, дезинфекцией, удалением запахов сухим туманом. Спектр дополнительных услуг довольно широк: глажка белья, полив цветов, мытье бытовой техники изнутри, уборка придомовой территории. Если вам нужно много услуг, лучше сразу уточнить их наличие у менеджера.

Что входит в стандартную уборку?

Эта процедура включает очистку напольных покрытий пылесосом, влажный клининг, протирку пыли с поверхностей, уборку санузлов и кухни (чистку раковины, плиты), вынос мусора. Если нужны дополнительные услуги, важно сразу сообщить о них менеджеру, чтобы он скорректировал список работ и добавил их в договор.

Можно ли доверять клининговым компаниям ключи от квартиры или дома?

Если речь о регулярной уборе, которую выполняет одна и та же компания, а иногда и постоянный клинер, то клиенты могут дать ему ключи от жилища. Но, вызывая помощь для разовой уборки, лучше лично впустить клинеров. Присутствовать не обязательно, достаточно вернуться к окончанию работ, чтобы проверить их и убедиться в отсутствии ущерба.

Что делать, если качество уборки не удовлетворяет?

Все добросовестные компании ценят мнение клиентов, поэтому в случае некачественной уборки готовы переделать ее, учтя пожелание заказчика. Важно сообщить менеджеру об обнаруженных недочетах как можно скорее, дополнив отзыв фото или видео. После заявки менеджер согласует удобное время для повторного клининга и отправит бригаду.

Что делать, если во время уборки что-то повредили или сломали?

На этапе заключения договора уточните у менеджера, несет ли компания материальную ответственность за работу клинеров. Обычно сервисы страхуют имущество клиентов, поэтому без проблем возмещают ущерб. Если страховка не предусмотрена, лучше поискать другого исполнителя.