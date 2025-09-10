Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил приверженность столицы к поддержке Луганска и Донецка.

В своем сообщении в мессенджере MAX он отметил, что работа по восстановлению этих городов продолжается в полном объеме. Столичные специалисты активно занимаются восстановлением жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей, а также создают новые общественные пространства. Это важная инициатива, направленная на возвращение жизни в эти регионы, которые столкнулись с серьезными вызовами.

Собянин подчеркнул, что московские специалисты работают в сложных и иногда опасных условиях. Несмотря на трудности, они продолжают выполнять свою миссию с высоким уровнем профессионализма и преданности делу. К осенне-зимнему сезону ведется подготовка многоквартирных домов и социальных объектов, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей.

Одним из ярких примеров успешной работы является открытие обновленной гимназии в Луганске 1 сентября. Это событие стало символом надежды и возрождения для местных жителей. Кроме того, продолжаются работы в одной из школ Донецка и на объектах здравоохранения в обоих городах. Восстановление образовательных учреждений и медицинских объектов — это важный шаг к улучшению качества жизни населения.

Также стоит отметить, что в городах-побратимах активно ведутся дорожные работы. Специалисты восстанавливают мосты, путепроводы, отделения почтовой связи и другие объекты инфраструктуры. Эти меры направлены на улучшение транспортной доступности и создание комфортной городской среды.

В этом году в Луганске планируется привести в порядок 104 многоквартирных жилых дома и музыкальную школу. В Донецке работы охватят 69 многоквартирных жилых домов. Эти проекты не только улучшают качество жилья, но и способствуют развитию культурной жизни городов.

Сергей Собянин также сообщил, что работы по восстановлению будут продолжены и в 2026 году. Москва готова сделать все возможное для создания комфортной жизни в Луганске и Донецке. Это подчеркивает долгосрочный подход к поддержке и восстановлению этих регионов, который включает не только физическое восстановление инфраструктуры, но и внимание к социальным аспектам.

Масштабная работа по поддержке Луганска и Донецка становится важным шагом к их восстановлению и развитию. Москва демонстрирует свою готовность помогать и поддерживать эти города, возвращая их к полноценной жизни. Подобные инициативы не только укрепляют связи между регионами, но и создают основу для будущего процветания.