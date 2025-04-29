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Вторник 29 апреля

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Прокуратура помогла жительнице Лыткарина вернуть похищенные телефонными мошенниками деньги

Прокуратура помогла жительнице Лыткарина вернуть похищенные телефонными мошенниками деньги
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Прокуратура Лыткарина помогла женщине, ставшей жертвой телефонных мошенников, вернуть похищенные более 2 млн рублей через суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Московской области.

В сообщении сказано, что женщина, работавшая тренером в спортивном клубе, получила в мессенджере сообщение якобы от директора учреждения о предстоящем звонке от сотрудников ФСБ. После этого ей стали звонить неизвестные, которые под предлогом оформления на её имя кредитов убедили оформить займы и переводить средства на указанные счета. Мошеннические звонки продолжались до тех пор, пока от неё не потребовали заплатить налог в 700 тыс. рублей, после чего она обратилась в полицию.

В рамках расследования уголовного дела были установлены владельцы банковских карт, куда перечислялись деньги. Прокуратура обратилась в суд с исками о возврате похищенных средств. Как отметила потерпевшая, суд принял положительное решение, и деньги ей будут возвращены.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин отметил, что масштабы дистанционного мошенничества в регионе остаются высокими: за 2024 год зафиксировано почти 12 тысяч подобных случаев.

«Каждый день мы фиксируем порядка 25 новых жертв аферистов на территории Подмосковья, только за 2024 год на территории Московской области зарегистрировано почти 12 тысяч случаев дистанционного мошенничества», – заявил Забатурин.

Власти Подмосковья напоминают жителям: нельзя передавать личные данные посторонним, сообщать коды из СМС, переходить по подозрительным ссылкам или выполнять указания незнакомцев по телефону. При первых признаках мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

«Кроме того, следует помнить, что никогда и никому не стоит передавать свои личные данные и пароли от государственных порталов и банковских приложений, не переходить по подозрительными ссылкам и прекращать разговор, если незнакомый собеседник побуждает вас к каким-либо срочным действиям с вашими личными финансами», – отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Карасев также призвал жителей региона, столкнувшихся с телефонным и любым другим мошенничеством, немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее власти Подмосковья сообщили, что прокуратура региона и Минэкологии области устанавливают обстоятельства появления свалки в Химках. По предварительным оценкам, ущерб от нее составил порядка 3 млн рублей.

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29 апреля 2025, 16:45
Фото: правительство Подмосковья
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