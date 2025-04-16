Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил распространить на федеральный уровень подмосковный опыт ускоренного подключения объектов строительства к инженерным сетям.

По сообщению пресс-службы правительства Подмосковья, инициатива была представлена на заседании президиума Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию инфраструктуры.

Как отметил Воробьев, подключение к основным ресурсам — воде, канализации, газу, электричеству, связи и дорогам — остается сложной и длительной процедурой, особенно при реализации социальных и промышленных проектов.

«Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда по поручению президента начали масштабную программу социальной газификации. Чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разными организациями»,

– сказал Воробьев.

В качестве решения в Московской области был запущен цифровой сервис «ВсеСети» на региональном портале Госуслуг. Он позволяет проводить согласования в электронном виде и в параллельном режиме. По данным губернатора Подмосковья, это сокращает сроки подключения с одного года до двух недель.

«Предлагаем масштабировать наш опыт, одобрить пилотный проект и пригласить к партнёрству федеральные ресурсные организации»,

— добавил Воробьев, отметив, что после проработки механизма возможны законодательные изменения для его внедрения по всей стране.

Губернатор Московской области также выступил с инициативой ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых жилых поселениях и СНТ.

«Это позволит жителям официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много жалоб и неясностей»,

— отметил Воробьев.

Губернатор региона также напомнил, что в Подмосковье сосредоточено наибольшее число индивидуальных жилых домов и садоводческих товариществ в стране — около 2,5 млн, и подчеркнул важность создания понятных правил и обеспечения прав собственников в таких форматах проживания.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Подмосковье инженерные системы были обновлены почти в 150 многоквартирных домах.