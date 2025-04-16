Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну

Самочувствие Петросяна ухудшилось Тесты Сын поставил на место зарвавшуюся Собчак Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многоеПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд ОвечкинаПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилосьСостояние заболевшей Семенович резко ухудшилось После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для делаПосле возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разносДочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос

Лента новостей

Среда 16 апреля

09:37Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну 09:29Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну 06:52Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе 03:08Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности 00:49Фаворитка Киркорова раскрыла тайны 19-летней невесты Лепса: Она уже прошла через многое 22:15Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций 21:54Появились новые данные о принципиальном конфликте Лолиты и Киркорова 21:25Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе 19:58Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру 17:5918-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование 16:37Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова 15:52Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение 14:37Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы 14:01Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга 12:17Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 11:52Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу 10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 21:11Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую 20:05Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно 19:36Попавшему в неприятности Харламову срочно потребовалась помощь медиков 18:27Родившая первенца Заворотнюк обратилась к покойной матери с тревожными словами 17:38Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда 16:34Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15:56Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно 14:33От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица" 13:51От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты 12:36Скрытный Малахов отважился показать самое важное 11:33Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 10:55Олег Газманов чудом спасся от пожара 10:10Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске 10:05Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях 09:57Лолита нашла простой способ выживания на пенсию в 27 тысяч рублей 09:56"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни 08:33"Как была свободной, так и осталась": певица Слава поставила точку в 19-летнем романе 06:12Директор Меладзе высказался о планах артиста на большой концерт в России к его 60-летию 00:49Король Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить 19:39Меган Маркл призналась в серьезном заболевании 16:30Очередь из автомобилей и месячная выручка в магазине цветов: в Грязи отмечали день рождения Пугачевой 12:16Семья покойной Жанны Фриске оказалась в долговой яме 09:09Вика Цыганова испытала отвращение при виде голого Валерия Леонтьева 04:39Мадонна сделала важное заявление об унижавшим ее Элтоне Джоне
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну

Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну
137

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил распространить на федеральный уровень подмосковный опыт ускоренного подключения объектов строительства к инженерным сетям.

По сообщению пресс-службы правительства Подмосковья, инициатива была представлена на заседании президиума Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию инфраструктуры.

Как отметил Воробьев, подключение к основным ресурсам — воде, канализации, газу, электричеству, связи и дорогам — остается сложной и длительной процедурой, особенно при реализации социальных и промышленных проектов.

«Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда по поручению президента начали масштабную программу социальной газификации. Чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разными организациями»,

– сказал Воробьев.

В качестве решения в Московской области был запущен цифровой сервис «ВсеСети» на региональном портале Госуслуг. Он позволяет проводить согласования в электронном виде и в параллельном режиме. По данным губернатора Подмосковья, это сокращает сроки подключения с одного года до двух недель.

«Предлагаем масштабировать наш опыт, одобрить пилотный проект и пригласить к партнёрству федеральные ресурсные организации»,

— добавил Воробьев, отметив, что после проработки механизма возможны законодательные изменения для его внедрения по всей стране.

Губернатор Московской области также выступил с инициативой ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых жилых поселениях и СНТ.

«Это позволит жителям официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много жалоб и неясностей»,

— отметил Воробьев.

Губернатор региона также напомнил, что в Подмосковье сосредоточено наибольшее число индивидуальных жилых домов и садоводческих товариществ в стране — около 2,5 млн, и подчеркнул важность создания понятных правил и обеспечения прав собственников в таких форматах проживания.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Подмосковье инженерные системы были обновлены почти в 150 многоквартирных домах.

Шоу-бизнес в Telegram

16 апреля 2025, 09:37

От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица"

От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица"
Киносклад "Жар-птица" является крупнейшим в стране поставщиком костюмов и реквизита для киноиндустрии. Киносклад "Жар-птица", занимающий лидирующие позиции в России по объему коллекций для кинопроизводства и различных мероприятий, обладает уникальным собранием реквизита, сообщается в публикации "Утро.

От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты

От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты
Коллекция Музея космонавтики постоянно пополняется. Московский Музей космонавтики на ВДНХ приглашает посетителей погрузиться в захватывающую историю покорения космического пространства, предоставляя возможность осмотреть орбитальную станцию и увидеть ранее засекреченные разработки, сообщает "Утро.

Почти тысяча подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдана с начала 2025 года

Почти тысяча подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдана с начала 2025 года
В Подмосковье с начала 2025 года почти тысяча семей выбрала подарочный набор "Я родился в Подмосковье!" в рамках мер социальной поддержки при рождении ребенка, сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Максим Забелин. "В подарочном наборе собраны: одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены — всего более 50 самых необходимых предметов.

Отмена отмены: вернется ли хризотил в США?

Отмена отмены: вернется ли хризотил в США?
Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа в американских медиа началась буря обсуждений, связанных с его указами, высказываниями и грядущими назначениями. И, если традиционно острые вопросы гендерной идентичности, нелегальной миграции и международной политики получили широкое освещение в СМИ, то некоторые важные кадровые решения до поры до времени остались в тени.

Пример для подражания: 5 книг с героями, которые сильны духом

Пример для подражания: 5 книг с героями, которые сильны духом
Главные герои романов могут вдохновлять и мотивировать, их стойкость восхищает, а умение сохранять человечность в самых сложных ситуациях достойна подражания. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять захватывающих романов, центральные персонажи которых вам точно понравятся. "Рассвет Жатвы", Сьюзен Коллинз Приквел легендарной антиутопической серии Сьюзен Коллинз "Голодные игры", рассказывающей о социальном эксперименте в тоталитарном государстве Панем, где каждый год молодых людей отбирают для участия в смертельных Играх.

Выбор читателей

14/04ПндБукингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15/04ВтрПриплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 15/04ВтрСтало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 14/04ПндСамочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 15/04ВтрСтало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 14/04ПндВозмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда