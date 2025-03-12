Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности

В АО "МОСГАЗ" вновь напомнили москвичам о важности соблюдения правил газовой безопасности.

Специалисты компании проводят техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в соответствии с заранее установленным графиком, что позволяет обеспечить надежное и безопасное газоснабжение для жителей столицы. Узнать актуальный график можно на официальном сайте АО "МОСГАЗ" или через удобный телеграм-бот. Кроме того, управляющие компании размещают уведомления о предстоящих проверках на информационных досках и дверях подъездов, чтобы жители могли заранее подготовиться.

При выявлении нарушений, которые могут угрожать безопасности жильцов, газовщики имеют право приостановить подачу газа. Эти меры принимаются строго в соответствии с законодательством и только в тех случаях, когда дальнейшая эксплуатация газовых приборов может быть опасной.

Специалисты готовы оперативно восстановить газоснабжение после устранения всех проблем, при условии обеспечения доступа к месту проведения работ. Важно помнить, что временная приостановка подачи газа осуществляется исключительно ради безопасности жизни и здоровья граждан.

На сайте АО "МОСГАЗ" в разделе "Газ: безопасно и комфортно" представлена полезная информация о безопасном использовании газа в быту, а также рекомендации по техническому обслуживанию оборудования. Здесь можно найти памятки, обучающие видео, ответы на часто задаваемые вопросы и правила эксплуатации газовых приборов. Кроме того, пользователи могут заказать услуги по установке и ремонту газового оборудования, а также приобрести новое. В случае необходимости собственники квартир могут вызвать квалифицированного слесаря для решения возникших проблем.

С начала 2025 года специалисты АО "МОСГАЗ" проверили более 4,5 тысячи домов, что составляет около 300 тысяч квартир. Ежегодно они обходят примерно 1,8 миллиона газифицированных квартир в Москве. Также стоит отметить, что в МЧС России сообщили о том, что желтый цвет пламени при горении газа указывает на неисправность оборудования.

В норме пламя должно быть синим. Если горение становится желтым, рекомендуется немедленно выключить плиту и обратиться в газовую службу. Ремонтировать газовое оборудование должны только профессионалы, так как это гарантирует безопасность пользователей. Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить несчастные случаи и обеспечить комфортное использование газа в повседневной жизни.