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Среда 12 марта

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Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности

Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности
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В АО "МОСГАЗ" вновь напомнили москвичам о важности соблюдения правил газовой безопасности.

Специалисты компании проводят техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в соответствии с заранее установленным графиком, что позволяет обеспечить надежное и безопасное газоснабжение для жителей столицы. Узнать актуальный график можно на официальном сайте АО "МОСГАЗ" или через удобный телеграм-бот. Кроме того, управляющие компании размещают уведомления о предстоящих проверках на информационных досках и дверях подъездов, чтобы жители могли заранее подготовиться.

При выявлении нарушений, которые могут угрожать безопасности жильцов, газовщики имеют право приостановить подачу газа. Эти меры принимаются строго в соответствии с законодательством и только в тех случаях, когда дальнейшая эксплуатация газовых приборов может быть опасной.

Специалисты готовы оперативно восстановить газоснабжение после устранения всех проблем, при условии обеспечения доступа к месту проведения работ. Важно помнить, что временная приостановка подачи газа осуществляется исключительно ради безопасности жизни и здоровья граждан.

На сайте АО "МОСГАЗ" в разделе "Газ: безопасно и комфортно" представлена полезная информация о безопасном использовании газа в быту, а также рекомендации по техническому обслуживанию оборудования. Здесь можно найти памятки, обучающие видео, ответы на часто задаваемые вопросы и правила эксплуатации газовых приборов. Кроме того, пользователи могут заказать услуги по установке и ремонту газового оборудования, а также приобрести новое. В случае необходимости собственники квартир могут вызвать квалифицированного слесаря для решения возникших проблем.

С начала 2025 года специалисты АО "МОСГАЗ" проверили более 4,5 тысячи домов, что составляет около 300 тысяч квартир. Ежегодно они обходят примерно 1,8 миллиона газифицированных квартир в Москве. Также стоит отметить, что в МЧС России сообщили о том, что желтый цвет пламени при горении газа указывает на неисправность оборудования.

В норме пламя должно быть синим. Если горение становится желтым, рекомендуется немедленно выключить плиту и обратиться в газовую службу. Ремонтировать газовое оборудование должны только профессионалы, так как это гарантирует безопасность пользователей. Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить несчастные случаи и обеспечить комфортное использование газа в повседневной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2025, 13:07
Фото: Freepik
АО "МОСГАЗ"✓ Надежный источник

На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы

На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы
С 15 марта в Москве вступают в силу новые правила, касающиеся посещения театров и концертных площадок, которые находятся под контролем столичного Департамента культуры. Эти изменения направлены на повышение уровня безопасности зрителей и борьбу с недобросовестными практиками в сфере продажи билетов.

В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки

В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки
Взрывотехники обезвредили упавшие обломки дрона на юге российской столицы. В результате обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью, столичное управление МЧС оперативно отреагировало на ситуацию.

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву
Сергей Собянин выразил благодарность силам противовоздушной обороны Министерства обороны России за их эффективные действия при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов. В своем телеграм-канале мэр Москвы отметил, что в ночь на 11 марта была успешно предотвращена одна из самых масштабных атак БПЛА на столицу и ее окрестности.

Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны успешно сбили 73 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Информация стала известна после массированной атаки дронов, которая началась около 4:30 утра.

Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве
Сергей Собянин сообщил о том, что в минувшую ночь системы противовоздушной обороны столицы успешно ликвидировали 69 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города. Данная информация была опубликована в телеграм-канале мэра.

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