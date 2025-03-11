Собянин сообщил о 69 вражеских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Сергей Собянин сообщил о том, что в минувшую ночь системы противовоздушной обороны столицы успешно ликвидировали 69 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города.

Данная информация была опубликована в телеграм-канале мэра. Сергей Семенович также отметил, что соответствующие службы уже работают на местах падения сбитых дронов.

По словам Собянина, в результате инцидента произошло незначительное повреждение кровли одного из жилых домов на Домодедовской улице. На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб, которые занимаются устранением последствий и обеспечением безопасности граждан. Мэр подчеркнул важность оперативных действий служб, которые предотвратили возможные более серьезные последствия.

В связи с этой ситуацией в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов и минимизацию рисков для пассажиров и экипажей. Ограничения действуют с ночи и продолжают сохраняться на момент публикации новости.

Собянин также призвал граждан оставаться внимательными и следить за официальными источниками информации. Он отметил, что подобные угрозы требуют бдительности и слаженных действий всех служб. Власти продолжают работать над улучшением систем безопасности и защиты города.



