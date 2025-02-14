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Пятница 14 февраля

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Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве"

Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве"
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С 14 по 16 февраля в рамках проекта "Зима в Москве" пройдет уникальный фестиваль "Усадьбы Москвы". Событие подарит горожанам и туристам возможность окунуться в атмосферу дворянского прошлого и исследовать чайную культуру.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, однако для некоторых из них потребуется предварительная регистрация. 14 февраля гостей ожидает увлекательное событие в исторической костюмерной. С 12:00 до 20:00 в саду имени Н.Э. Баумана и парке "Останкино" все желающие смогут примерить костюмы конца XIX — начала XX века. Помощь в наряде окажут горничная и дворецкий, которые подберут стильные шляпки и пелерины, а также подскажут лучшие места для фотосессий.

В следующие два дня, 15 и 16 февраля, усадьба Воронцово станет сценой интерактивного спектакля. Участники перенесутся в атмосферу XIX века, где развернется история семьи, готовящейся к помолвке дочери. В ожидании жениха, застрявшего в снежной буре, домочадцы будут проводить время за самоваром, вовлекая зрителей в события вечера.

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Также в эти выходные в усадьбе Воронцово можно будет поучаствовать в зимних забавах. Персонажи в старинных костюмах пригласят гостей играть в традиционные игры: лапту, горелки и чижу. Кроме того, все желающие смогут проверить свою меткость на историческом тире.

До конца февраля в саду имени Н.Э. Баумана и парке "Останкино" проходит бал-спектакль под открытым небом "Театр в шкатулке". По выходным с 12:00 до 20:00 здесь можно сделать атмосферные фотографии, участвовать в мастер-классах по историческим танцам и наблюдать выступления фокусника-иллюзиониста. Для детей предусмотрено сказочное путешествие-квест с разгадкой тайны старинных карт.

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Каждые выходные в саду имени Н.Э. Баумана также проходит бал-маскарад, где гости смогут увидеть иммерсивную театральную постановку и узнать интересные факты об этикете. 16 февраля в усадьбе Воронцово будет работать чайная самоварная станция, где можно насладиться горячим чаем и узнать о его истории в России.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, но для некоторых требуется регистрация. Подробности можно найти на сервисе Ruspass.

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Проект "Зима в Москве" — главное событие зимнего сезона, объединяющее множество мероприятий столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, насладиться чаем с плюшками, покататься на коньках и лыжах, а также принять участие в благотворительных акциях.

Москвичи и гости столицы могут выбрать из множества мероприятий на свежем воздухе и в культурных учреждениях. Атмосфера зимних традиций охватывает весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок. Фестиваль "Усадьбы Москвы" стал частью национального проекта "Туризм и гостеприимство", способствуя знакомству с культурным наследием города в современном формате.

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14 февраля 2025, 12:27
Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы
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