Вторник 9 декабря

Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
173

5 декабря на полигоне промышленных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области прошло выездное заседание рабочей группы Совета Федерации.

Это мероприятие было организовано для мониторинга создания инфраструктуры по обращению с отходами и ликвидации наиболее значимых объектов накопленного экологического вреда. В заседании приняли участие представители Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, госкорпорации "Росатом", а также руководители региональных профильных ведомств.

Участники заседания провели осмотр территории полигона и ознакомились с ходом работ по ликвидации экологического вреда. В настоящее время на объекте завершается строительство противофильтрационной эшелонированной завесы, которая призвана надежно изолировать токсичные вещества, находящиеся на полигоне. Это сооружение предотвратит выход опасных материалов за пределы территории и исключит риск загрязнения акватории Балтийского моря.

Созданная современная технологическая инфраструктура включает установку по обезвреживанию жидких отходов, которая имеет 13 ступеней очистки до разрешенных нормативов. Также предусмотрено отдельное инженерное сооружение — установка литификации вторичных отходов. Это позволяет получать вторичные технологические отходы для нужд промышленности и обратной засыпки высвобождаемых карт-накопителей.

Председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил важность проекта рекультивации полигона: "Проект рекультивации полигона, безусловно, не имеет аналогов с точки зрения технологий и очень важен, как для жителей региона, так и для государства. При этом важно обеспечить качество работ и безопасность для окружающей среды – провести необходимую отладку оборудования и тестирование режимов очистки". Он также подчеркнул, что Совет Федерации продолжит осуществлять мониторинг работ на всех этапах.

Заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации "Росатом" Андрей Никипелов добавил: "Проекты “Росатома” по обращению с опасными промышленными отходами по многим параметрам уникальны. Мы сталкиваемся с нестандартными вызовами, которые носят комплексный характер". Он отметил важность взаимодействия с ключевыми партнерами, включая органы государственной власти и научное сообщество, для успешного решения поставленных задач.

На текущий момент проводятся пуско-наладочные работы на реальных средах, после завершения которых начнется переработка отходов, находящихся в открытых картах полигона. Также ведутся мероприятия по устройству рекультивационного экрана на территории. Эти шаги являются частью комплексного подхода к решению проблемы накопленного вреда окружающей среде.

Проект на полигоне "Красный Бор" служит примером того, как государственные структуры и крупные корпорации могут эффективно сотрудничать в вопросах экологии. Успешная реализация данного проекта может стать основой для внедрения аналогичных технологий на других объектах, подверженных экологическому загрязнению.

Работы по ликвидации накопленного экологического вреда на полигоне продолжаются. Внимание государственных структур к этому процессу подчеркивает важность охраны окружающей среды. Участие Совета Федерации в мониторинге проекта свидетельствует о высоком уровне ответственности перед населением и будущими поколениями. Проекты в этой сфере демонстрируют стремление к инновациям и соблюдению стандартов безопасности, что является необходимым условием для успешной реализации подобных инициатив в России.

9 декабря 2025, 19:05
Фото: Атом Медиа
Дни.ру✓ Надежный источник

