Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Силы ПВО оперативно реагируют на любые угрозы безопасности.

В своем канале в мессенджере MAX мэр столицы сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был сбит беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Благодаря оперативной и слаженной работе военных, аппарат был уничтожен на подлете к городу, не достигнув своей цели.

По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков сбитого БПЛА уже работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия для оценки ситуации и обеспечения безопасности.

На данный момент информация о возможных пострадавших или разрушениях в результате падения обломков не поступала. Ситуация находится под контролем оперативных служб.