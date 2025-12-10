Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Среда 10 декабря

Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве
77

Силы ПВО оперативно реагируют на любые угрозы безопасности.

В своем канале в мессенджере MAX мэр столицы сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны был сбит беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Благодаря оперативной и слаженной работе военных, аппарат был уничтожен на подлете к городу, не достигнув своей цели.

По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков сбитого БПЛА уже работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия для оценки ситуации и обеспечения безопасности.

На данный момент информация о возможных пострадавших или разрушениях в результате падения обломков не поступала. Ситуация находится под контролем оперативных служб.

10 декабря 2025, 14:42
Фото: агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

Рабочая группа Совета Федерации ознакомилась с ходом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
5 декабря на полигоне промышленных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области прошло выездное заседание рабочей группы Совета Федерации. Это мероприятие было организовано для мониторинга создания инфраструктуры по обращению с отходами и ликвидации наиболее значимых объектов накопленного экологического вреда.

Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть

Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть
Когда город укутывается в снег, ВДНХ не засыпает, а наоборот – превращается в гигантское пространство тепла и развлечений. С 28 ноября на ВДНХ стартует сезон под девизом "Вместе теплее!", который обещает согреть даже в самые трескучие морозы.

Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы

Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы
В Москве снова заработала "Добрая елка" – акция, которая позволяет каждому почувствовать себя волшебником и исполнить заветное желание ребенка, оказавшегося в трудной ситуации. В этом году она стала частью большого городского проекта "Зима в Москве". Участники акции — это ребята от 3 до 17 лет, которые очень ждут чуда.

Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими

Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими
Портал Право.ru подвел итоги своего ежегодного рейтинга, и цифры говорят сами за себя. В 2025 году борьба между юридическими компаниями шла не за количество, а за качество. Как сообщает портал Право.

В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта

В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о масштабных работах по развитию дорожной инфраструктуры региона, которые проводятся при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Мы вместе с Москвой входим в программу развития Московского транспортного узла", – отметил Воробьев в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопросы жителей региона.

