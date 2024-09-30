Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival

По словам Роббинса, благодаря этим поставкам более миллиона фермерских домохозяйств смогут обеспечить себя десятками миллиардов порций еды. Спикер сам активно занимается борьбой с голодом и является одним из основателей инициативы 1 Billion Meals Challenge, которая предоставляет бесплатное питание нуждающимся в США.
На сцене с ним был министр сельского хозяйства Малави Сэм Кавале, который отметил, что благодаря гумпоставке "Уралхима" в его стране произведено более 4,2 миллиарда порций еды. Это подчеркивает значимость инициативы для обеспечения продовольственной безопасности в странах, испытывающих трудности с обеспечением продовольственной безопасности.
Группа "Уралхим" более двух лет реализует масштабный гуманитарный проект, поставляя свои удобрения в страны, столкнувшиеся с падением урожаев и дефицитом еды. Эта инициатива поддерживает Цель №2 ООН по устойчивому развитию — "Ликвидация голода". На сегодняшний день российский производитель удобрений безвозмездно поставил более 134 000 тонн удобрений в Африку, покрыв все расходы на морской фрахт и другие затраты.
Среди стран-получателей гумпомощи числятся Малави, Кения, Нигерия и Зимбабве. Эти поставки не только способствуют повышению урожайности, но и помогают улучшить жизнь миллионов людей, обеспечивая их необходимыми ресурсами для ведения сельского хозяйства. Тони Роббинс и Сэм Кавале также подчеркнули, что такая помощь имеет критическое значение для борьбы с голодом на Земле.