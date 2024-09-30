Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival

Звезда "Сватов" Артемьева сильно изменилась Тесты Орнелла Мути объяснила любовь к России Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркаломТест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похоронСтрашный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон Держали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сынаДержали под руки: черная от горя Понаровская едва стояла на ногах на похоронах сына

Лента новостей

Понедельник 30 сентября

16:30В Кремле наградили победителей премии МОЯ МАРКА 16:26ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне 15:57Многодетная Погребняк взвыла из-за новорожденного ребенка: Мне так плохо 14:36Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival 13:35Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении 11:57ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя 10:58Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения! 10:36Вид Лолиты в гробу привел в ужас впечатлительную Стриженову 09:26"Сломан нос и распухли голеностопы": как живут двойняшки 50-летней Дианы Арбениной 09:10Тест для настоящих знатоков России: угадайте город по красивому виду улицы 09:03Бузова едко ответила на нападки Салтыковой после громкого обвинения: Кто ее помнит? 08:21С огурцом в необычном месте: надегустировавшаяся Волочкова потрясла народ 06:17Меган Маркл преследует призрак покойной принцессы Дианы 03:16Популярные операции бикинисток 00:08Моника Беллуччи отмечает 60 лет: лучшие фильмы с культовой французской актрисой 16:07Джонни Депп откровенно рассказал о тяжелом периоде после суда с Эмбер Херд 14:03Держались за руки: Ирину Шейк застукали с новым мужчиной 13:20Изменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева 12:33"Ощущаю себя наполовину русской": Орнелла Мути объяснила давнюю любовь к России 12:29Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом 12:07Киселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца 10:14Эти 7 киногероев гениально разыграли свое исчезновение в фильмах 03:41Коммуникация в семье: искусство слушать и быть услышанным 00:21День рождения Микеланджело Антониони: смотрим 5 культовых фильмов классика авторского кино 16:37Эти забытые фильмы ужасов из СССР впечатлят вас не хуже голливудских 14:09Раскрыта причина возвросшей напряженности в отношениях Меган Маркл и принца Гарри 13:16В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей 12:04Брижит Бардо исполнилось 90 лет: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы 10:06Тест: насколько хорошо вы помните считалки из советского детства? 06:34Скончалась от рака: 66-летняя Мадонна переживает тяжелую утрату 03:02Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь 00:16Как стресс влияет на здоровье и каков механизм его развития 16:36Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере 16:05Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам 16:02Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона 16:02Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения 15:16"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой 13:50С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей 13:08Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем 12:30Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона 11:02"Не приемлет давления": озвучена весомая причина развода SHAMANа с женой 10:40Орбакайте столкнулась на виду у всех с Пресняковым после долгой разлуки 06:13Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога 03:21Самые яркие роли Романа Мадянова 00:04На фоне развода Шнурову пришлось отказаться от алкоголя 20:47Подвергшая свою жизнь опасности Боня в слезах обратилась у людям 18:56Тест: угадайте советский фильм по кадру со строителями или стройкой 17:19Ева Польна вышла в свет со взрослой дочерью от Дениса Клявера 16:46"Вот зараза!": присевшая по нужде на унитаз Пугачева в шоке от беспардонной провокации 15:49Собчак нашла неожиданную связь между разводами SHAMANа и Шнурова с женами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival

Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival
156

Известный мотивационный спикер Тони Роббинс выступил на Global Citizen Festival в Нью-Йорке. Автор бестселлеров о личностном росте подчеркнул важность гуманитарных поставок удобрений группы "Уралхим".

По словам Роббинса, благодаря этим поставкам более миллиона фермерских домохозяйств смогут обеспечить себя десятками миллиардов порций еды. Спикер сам активно занимается борьбой с голодом и является одним из основателей инициативы 1 Billion Meals Challenge, которая предоставляет бесплатное питание нуждающимся в США.

На сцене с ним был министр сельского хозяйства Малави Сэм Кавале, который отметил, что благодаря гумпоставке "Уралхима" в его стране произведено более 4,2 миллиарда порций еды. Это подчеркивает значимость инициативы для обеспечения продовольственной безопасности в странах, испытывающих трудности с обеспечением продовольственной безопасности.

Группа "Уралхим" более двух лет реализует масштабный гуманитарный проект, поставляя свои удобрения в страны, столкнувшиеся с падением урожаев и дефицитом еды. Эта инициатива поддерживает Цель №2 ООН по устойчивому развитию — "Ликвидация голода". На сегодняшний день российский производитель удобрений безвозмездно поставил более 134 000 тонн удобрений в Африку, покрыв все расходы на морской фрахт и другие затраты.

Среди стран-получателей гумпомощи числятся Малави, Кения, Нигерия и Зимбабве. Эти поставки не только способствуют повышению урожайности, но и помогают улучшить жизнь миллионов людей, обеспечивая их необходимыми ресурсами для ведения сельского хозяйства. Тони Роббинс и Сэм Кавале также подчеркнули, что такая помощь имеет критическое значение для борьбы с голодом на Земле.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2024, 14:36
Фото: Уралхим
Дни.ру✓ Надежный источник

В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей

В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей
С начала 2024 года в теплицах Подмосковья было произведено 97,9 тысяч тонн овощей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Основную часть урожая составили огурцы — более 62,4 тысяч тонн, и томаты — свыше 32,4 тысяч тонн, говорится в сообщении подмосковного ведомства.

Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона

Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подчеркнул важность проекта атомных станций малой мощности (АСММ), который реализует Росатом. В своем выступлении на сессии “Низкоуглеродная энергетика: основа устойчивого будущего” в рамках Российской энергетической недели он отметил, что этот проект помогает решать экономические проблемы региона без ущерба для экологии. Якутия сталкивается с множеством вызовов, особенно в отношении энергоснабжения.

Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения

Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о значительных перспективах атомной энергетики IV поколения, которая обещает стать безаварийной и экологически безопасной. Основной акцент сделан на переход к замкнутому ядерному топливному циклу (ЗЯТЦ), который не только минимизирует радиационный обмен с окружающей средой, но и устраняет необходимость в захоронении отработанного ядерного топлива. По словам Лихачева, создание атомной энергетики нового поколения является решением для множества актуальных проблем — экологических, экономических и технологических.

С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей

С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей
С 1 ноября в центре Москвы вступает в силу новый динамический тариф на парковку, который обещает изменить подход к организации стоянок для автомобилей. В отличие от фиксированных цен, стоимость парковки будет варьироваться в зависимости от загруженности конкретного участка. Это означает, что при минимальной занятости водители смогут оставлять свои автомобили на платных парковках без каких-либо затрат — тарифы будут начинаться от нуля рублей в час.

В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой

В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой
На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой. В Московской области на 100 пешеходных переходах установили проекционную подсветку.

Выбор читателей

29/09ВскТест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом 30/09ПндТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя 29/09ВскКиселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца 29/09ВскИзменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева 29/09ВскДжонни Депп откровенно рассказал о тяжелом периоде после суда с Эмбер Херд 28/09СбтЭти забытые фильмы ужасов из СССР впечатлят вас не хуже голливудских