В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей

Основную часть урожая составили огурцы — более 62,4 тысяч
тонн, и томаты — свыше 32,4 тысяч тонн, говорится в сообщении подмосковного
ведомства.
При этом наибольший вклад в производство овощей защищенного грунта внесли тепличные хозяйства в Кашире, Луховицах и Электростали.
В то же время в Кашире собрали более 52 тысяч тонн, в Луховицах — свыше 22,6 тысяч тонн, включая 15,2 тысячи тонн огурцов, а в Электростали урожай превысил 11,7 тысяч тонн.
Поддержка подмосковных тепличных хозяйств и сельскохозяйственных предприятий соответствует задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».