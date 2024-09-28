В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей

С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей

С 1 ноября в центре Москвы вступает в силу новый динамический тариф на парковку, который обещает изменить подход к организации стоянок для автомобилей. В отличие от фиксированных цен, стоимость парковки будет варьироваться в зависимости от загруженности конкретного участка. Это означает, что при минимальной занятости водители смогут оставлять свои автомобили на платных парковках без каких-либо затрат — тарифы будут начинаться от нуля рублей в час.