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Среда 25 сентября

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В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой

В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой
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На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой.

В Московской области на 100 пешеходных переходах установили проекционную подсветку. Об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Эта подсветка повысит безопасность движения, отметили в ведомстве. Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой — разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет переходу и пешеходам на нем быть заметнее для водителей в темное время суток или при плохих погодных условиях", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Среди городов с наибольшим количеством обновленных переходов — Люберцы, Красногорск, Пушкино, Котельники и Долгопрудный.

Проекционные переходы устанавливаются на региональных дорогах в Подмосковье с 2019 года. В настоящее время в Московской области функционирует более 5 тысяч переходов с различными типами освещения.

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25 сентября 2024, 13:01
Фото: пресс-служба Минтранспорта Подмосковья
Правительство Московской области✓ Надежный источник

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