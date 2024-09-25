В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой

На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой.



В Московской области на 100 пешеходных переходах установили проекционную подсветку. Об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Эта подсветка повысит безопасность движения, отметили в ведомстве. Работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"На региональных дорогах в 32 округах Подмосковья 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой — разметка дублируется на проезжую часть, что позволяет переходу и пешеходам на нем быть заметнее для водителей в темное время суток или при плохих погодных условиях", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Среди городов с наибольшим количеством обновленных переходов — Люберцы, Красногорск, Пушкино, Котельники и Долгопрудный.

Проекционные переходы устанавливаются на региональных дорогах в Подмосковье с 2019 года. В настоящее время в Московской области функционирует более 5 тысяч переходов с различными типами освещения.