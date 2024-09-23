В Подмосковье откроют производство кварцевого стекла для макроэлектроники

Новое предприятие по выпуску изделий из кварцевого стекла для макроэлектроники, оптического оборудования и приборостроения запустит компания "Технологии кварцевых кристаллов". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.



Новое производство расположится в индустриальном парке "Есипово" (Солнечногорск), а инвестиции в проект составили около 340 миллионов рублей, рассказали в подмосковном ведомстве. "Продукция, которую будут производить на территории Московской области, позволит обеспечить технологический суверенитет для ключевых производителей микроэлектроники по всей России. Выпустить первое серийное изделие — оснастку для кремниевых структур в микроэлектронике — компания планирует в первом квартале 2025 года", — заявила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что проект компании «Технологии кварцевых кристаллов» направлен на эффективное управление. Оно проводится в соответствии с задачами национального проекта "Производительность труда".

Новый завод объединит производственные линии и научно-исследовательские подразделения. Как ожидается, это обеспечит эффективное управление и создание оснастки для кремниевых структур.