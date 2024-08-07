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Среда 7 августа

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Чем московские предприниматели помогают участникам СВО и их близким

Чем московские предприниматели помогают участникам СВО и их близким
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В условиях СВО московский бизнес проявляет социальную ответственность и активно поддерживает участников боевых действий, их семьи и жителей новых регионов страны. Столичные предприниматели не только направляют средства от продажи своих товаров на помощь, но и отправляют гуманитарные грузы непосредственно в зону конфликта.

В этом контексте текстильная продукция и продукты питания становятся важными компонентами поддержки. Одним из ярких примеров является предприниматель Евгений Чувашов, который производит текстильные изделия из натуральных тканей. Он передал в госпитали более 800 комплектов постельного белья, обеспечивая комфорт для раненых бойцов. Владелица кафе Татьяна Железнякова также активно участвует в помощи, отправляя в зону боевых действий наборы первой медицинской помощи и жизненно необходимые лекарства.

Подобные инициативы показывают, как бизнес может стать важным звеном в цепочке поддержки. Многие предприниматели сотрудничают с благотворительными фондами, переводя выручку на нужды участников СВО. Например, москвичка Юлия Черных, производящая свечи ручной работы, направляет средства от их продажи на благотворительность. Это не только помогает бойцам, но и формирует у граждан чувство единства и поддержки.

Кроме того, компании, представляющие сибирскую кухню на фестивальных площадках, отправляют гуманитарные грузы, включая продуктовые наборы и аккумуляторы для военной техники. Эти действия подчеркивают важность совместных усилий бизнеса и общества в трудные времена.

Также стоит отметить, что на фестивальных площадках предприниматели, занимающиеся производством игрушек, вносят свой вклад в поддержку военнослужащих. Елена Саксина запустила акцию "Снегири", где все средства от продажи войлочных птиц идут на закупку снаряжения для бойцов. Она также начала валять пояса из собачьей шерсти, которые помогают согреть и снять напряжение у военнослужащих. Елена считает важным не только количество отправленных товаров, но и моральную поддержку, которую они получают.

Не забывают и о детях из новых регионов. Компания, продающая свежие пироги, предлагает каждому юному гостю по три порции угощений. Предприниматель Артем Стародубцев отмечает радость детей от вкусной еды, что создает атмосферу заботы и тепла в непростые времена.

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7 августа 2024, 14:09
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
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