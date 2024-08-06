Концерты, тренировки и медиаарт: как стартовал форум-фестиваль "Москва 2030"

Отношение Галкина* к Пугачевой вызвало шок Тесты Сын Джоли и Питта попал в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Вторник 6 августа

14:15Тест: насколько хорошо вы знаете культовый советский фильм "Неуловимые мстители"? 13:42Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:53Держались за руки и улыбались: 98-летий композитор Зацепин вышел в свет с молодой Музой 12:50Концерты, тренировки и медиаарт: как стартовал форум-фестиваль "Москва 2030" 12:21Переполненные счастьем Николаев и Проскурякова показали нового малыша после трагедии 11:1846-летняя Орлова откровенно рассказала о борьбе с распространенной зависимостью 10:31"Многие в клинике": Кравец сообщила о страшной эпидемии среди звезд 10:13Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы 10:07Сделано громкое заявление о приближающемся разводе Пугачевой и Галкина* 08:56Пластический хирург сделал заявление об изменениях во внешности опозорившейся Глюкозы 06:35Ургант воссоединился с Познером для появления на публике: где их можно увидеть 03:42Меган Маркл и принц Гарри решили устроить слежку за своими детьми 00:04Сын Джоли и Питта провел неделю в реанимации после жуткой аварии 22:17"Обгадила пьедестал": Распутина отвернулась от Пугачевой из-за "одного слова" 21:36"Была дико напугана": Легкоступова жила в страхе перед Пугачевой до самой смерти 20:20Особенный праздник: дочь покойной Заворотнюк показала округлившийся живот 20:04Откуда столько денег? Ксения Бородина сделала себе неприлично дорогой подарок – фото 19:30Прощай, Голливуд: стало известно об уходе звезды "Сумерек" Паттинсона 18:46Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Три плюс два"? 18:36"Он – секс": Водонаева смотрит с вожделением за звезду российского кино 17:54"Вменяемая и адекватная": Водонаева встала грудью за униженную Волочкову 17:38Судьба детей Пугачевой решена: возвращаются 16:52"Мы будем делать это": Водонаева закрутила роман со звездой Голливуда 16:51Жириновский все знал: о чем он предупреждал Урганта 16:22В критическом состоянии: скандальному блогеру ампутируют ногу после приговора 15:36Названа реальная причина противоречивого поведения Пугачевой 15:04Изменившаяся до неузнаваемости Надежда Бабкина вызвала тревогу 13:34Тест: угадай известный советский фильм по головному убору актера 12:17В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет День физкультурника 11:35"Не могу вообще есть": резко похудевшая Самойлова показала фигуру в бикини 10:09Натерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей 09:10Костенко и Тарасов готовятся вновь стать родителями после громкого заявления 04:22Обманула народ: вскрылась ложь Аллы Пугачевой в Латвии 01:15Как сохранить красивую кожу во время беременности: рекомендации косметолога 22:36Какое унижение: Галкин* показал хамское отношение к Пугачевой 19:49"Плевать хотела": "переобувшаяся" Бородина оправдалась за личную жизнь напоказ 16:29"Есть шанс": Иван Ургант вернется на ТВ только при одном условии 14:10"Такое издевательство": народ пристыдил переделанную Семенович из-за несуразности 12:10ТЕСТ: Угадай стоимость популярных товаров в СССР 09:35Как стресс влияет на здоровье зубочелюстной системы 06:07Почему Брэд Питт винит Анджелину Джоли в травмировании сына при опасном ДТП 03:16Путь от всенародной любви до статуса изгоя: Меган Маркл исполнилось 43 года 00:47Как ортодонтия может помочь при хронической усталости и недосыпе 22:03"Бог поможет": Лепс отказался давать деньги обратившемуся к нему Кушанашвили 20:22Изменившаяся Собчак сравнила свои несовершенства с фекалиями 20:01"Я улетел": Буйнов принял спонтанное решение на фоне неблагоприятной ситуации 19:54Этот тест пройдут те, у кого редкий кулинарный талант – умеете ли вы готовить? 19:00"Согласился, не раздумывая": объявивший о своем возвращении Ургант обратился к публике 18:25"Она лицемер": Кушанашвили сделал сенсационное заявление о позоре Глюкозы 18:25Серьезная конкуренция: российские актеры, которые поют не хуже поп-звезд
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Концерты, тренировки и медиаарт: как стартовал форум-фестиваль "Москва 2030"

Концерты, тренировки и медиаарт: как стартовал форум-фестиваль "Москва 2030"
154

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стал настоящим событием для столицы, привлекая более 700 тысяч посетителей в первые дни своего проведения. С 3 по 10 августа москвичи и гости города могли погрузиться в атмосферу спорта, музыки и творчества, участвуя в разнообразных мероприятиях, проходивших как в центре, так и в других административных округах.

Одним из ярких моментов открытия фестиваля стал концерт-тизер в парке "Зарядье", где выступили известные артисты, включая симфонический оркестр Selen Orchestra и инди-рок-группу "Сироткин". Зрители наслаждались музыкальными хитов 90-х и 2000-х, а также уникальными выступлениями этно-исполнительницы Олены УУТАй и пианистки Валентины Лисицы. Концерт стал не только музыкальным событием, но и символом объединения людей через искусство.

Фестиваль медиаарта "Город света", открывшийся в "Зарядье", побил рекорды посещаемости благодаря своим уникальным инсталляциям с аудио– и видеоэффектами. Гостям предоставилась возможность увидеть Москву будущего через призму современных технологий. В арт-пространстве "Паркинг Галереи" была представлена мультимедийная экспозиция "Город будущего", которая вдохновила многих на размышления о градостроительстве.

На Болотной площади прошел маркет "Сделано в Москве", где посетители могли познакомиться с продукцией столичных производителей и участвовать в розыгрышах призов. Музыка Kira Weinstein и других исполнителей создала атмосферу праздника, где каждый мог найти что-то интересное для себя.

Спортивные мероприятия не остались в стороне. В "Лужниках" была открыта мультиспортивная площадка с зонами для пляжного футбола, волейбола и других видов спорта. Здесь же состоялось торжественное открытие бегового центра, который стал местом притяжения для любителей активного образа жизни.

На площади перед музеем современного искусства "Гараж" молодежная точка "Телепорт" привлекла внимание дискотеках будущего и танцевальным флешмобам "Москоу Мувс". Мастер-классы по граффити и VR-активностям позволили молодым людям проявить свои творческие способности.

В Парке Горького работал павильон Управления кадровых сервисов Правительства Москвы, где желающие могли узнать о возможностях стать частью команды специалистов, работающих на благо города. Это создало платформу для взаимодействия между молодыми людьми и представителями власти.

В ближайшие дни форум-фестиваль продолжит радовать гостей. 7 августа на главной сцене выступит народный артист России Дмитрий Маликов с уникальной программой Pianomania, а 10 августа состоится торжественная церемония закрытия форума "Медиадвиж". В этот день зрители смогут насладиться симфонией голографического звука от композитора Никола Мельникова, что обещает стать кульминацией фестиваля.

Телеграм канал

6 августа 2024, 12:50
Фото: Е. Самарин / Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"
Лето в Москве – это время, когда город наполняется жизнью, и каждый может стать частью этого яркого события. Проект "Лето в Москве. Все на улицу!" предлагает уникальную возможность не только наслаждаться мероприятиями, но и организовать собственное событие на одной из более чем 600 городских площадок. Как выбрать нужную площадку, с чего начать бронирование и как подготовиться к мероприятию — об этом расскажем подробнее.

В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет День физкультурника

В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет День физкультурника
10 и 11 августа 2023 года в "Лужниках" пройдет семейный фестиваль "Московский день физкультурника". Он станет ярким событием в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Это мероприятие объединит спорт и музыку, предоставляя посетителям уникальную возможность провести время с семьей, активно участвуя в разнообразных спортивных и развлекательных мероприятиях.

Губернатор Подмосковья заявил о шестикратном росте производства сыра за 10 лет

Губернатор Подмосковья заявил о шестикратном росте производства сыра за 10 лет
В деревне Дубровское городского округа Истра открылся девятый фестиваль фермерской продукции, организованный правительством Московской области в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства России Оксана Лут осмотрели ярмарку и обсудили с фермерами актуальные вопросы.

Эксперты: "Миллион призов" стимулирует избирателей голосовать и помогает бизнесу

Эксперты: "Миллион призов" стимулирует избирателей голосовать и помогает бизнесу
Программа "Миллион призов" в Москве становится важным инструментом поддержки как избирателей, так и предпринимателей в условиях современных экономических вызовов. В условиях санкционного давления и нестабильности на рынке такая инициатива позволяет не только стимулировать участие граждан в голосовании, но и поддерживать местный бизнес, который испытывает трудности. Политолог Дмитрий Журавлев подчеркивает, что денежные средства, которые граждане получают через программу, способствуют увеличению платежеспособного спроса.

В "Сколкове" на форуме-фестивале "Москва 2030" появилась 145-метровая горка

В "Сколкове" на форуме-фестивале "Москва 2030" появилась 145-метровая горка
С 1 августа по 8 сентября инновационный центр "Сколково" будет частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". На площадке появилась 145-метровая горка. В "Сколкове" для гостей подготовили настоящий зимний город.

Выбор читателей

05/08ПндСудьба детей Пугачевой решена: возвращаются 04/08ВскКакое унижение: Галкин* показал хамское отношение к Пугачевой 05/08ПндОбманула народ: вскрылась ложь Аллы Пугачевой в Латвии 04/08Вск"Есть шанс": Иван Ургант вернется на ТВ только при одном условии 05/08ПндНатерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей 05/08ПндИзменившаяся до неузнаваемости Надежда Бабкина вызвала тревогу