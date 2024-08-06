Концерты, тренировки и медиаарт: как стартовал форум-фестиваль "Москва 2030"

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стал настоящим событием для столицы, привлекая более 700 тысяч посетителей в первые дни своего проведения. С 3 по 10 августа москвичи и гости города могли погрузиться в атмосферу спорта, музыки и творчества, участвуя в разнообразных мероприятиях, проходивших как в центре, так и в других административных округах.



Одним из ярких моментов открытия фестиваля стал концерт-тизер в парке "Зарядье", где выступили известные артисты, включая симфонический оркестр Selen Orchestra и инди-рок-группу "Сироткин". Зрители наслаждались музыкальными хитов 90-х и 2000-х, а также уникальными выступлениями этно-исполнительницы Олены УУТАй и пианистки Валентины Лисицы. Концерт стал не только музыкальным событием, но и символом объединения людей через искусство.

Фестиваль медиаарта "Город света", открывшийся в "Зарядье", побил рекорды посещаемости благодаря своим уникальным инсталляциям с аудио– и видеоэффектами. Гостям предоставилась возможность увидеть Москву будущего через призму современных технологий. В арт-пространстве "Паркинг Галереи" была представлена мультимедийная экспозиция "Город будущего", которая вдохновила многих на размышления о градостроительстве.

На Болотной площади прошел маркет "Сделано в Москве", где посетители могли познакомиться с продукцией столичных производителей и участвовать в розыгрышах призов. Музыка Kira Weinstein и других исполнителей создала атмосферу праздника, где каждый мог найти что-то интересное для себя.

Спортивные мероприятия не остались в стороне. В "Лужниках" была открыта мультиспортивная площадка с зонами для пляжного футбола, волейбола и других видов спорта. Здесь же состоялось торжественное открытие бегового центра, который стал местом притяжения для любителей активного образа жизни.

На площади перед музеем современного искусства "Гараж" молодежная точка "Телепорт" привлекла внимание дискотеках будущего и танцевальным флешмобам "Москоу Мувс". Мастер-классы по граффити и VR-активностям позволили молодым людям проявить свои творческие способности.

В Парке Горького работал павильон Управления кадровых сервисов Правительства Москвы, где желающие могли узнать о возможностях стать частью команды специалистов, работающих на благо города. Это создало платформу для взаимодействия между молодыми людьми и представителями власти.

В ближайшие дни форум-фестиваль продолжит радовать гостей. 7 августа на главной сцене выступит народный артист России Дмитрий Маликов с уникальной программой Pianomania, а 10 августа состоится торжественная церемония закрытия форума "Медиадвиж". В этот день зрители смогут насладиться симфонией голографического звука от композитора Никола Мельникова, что обещает стать кульминацией фестиваля.