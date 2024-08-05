Москвичей старшего поколения приглашают стать героями нового телевизионного проекта

Новое реалити "Долголетие шоу" станет очередным шагом в популяризации активного образа жизни среди пожилых горожан и вдохновит их на новые свершения.

Проект "Московское долголетие" и телеканал "Москва 24" готовят к запуску новое увлекательное реалити-шоу, которое призвано показать, что жизнь после выхода на пенсию может быть такой же яркой, насыщенной и интересной, как и в молодые годы. Главными героями этого телевизионного проекта станут активные и энергичные москвичи старшего поколения, которые продемонстрируют, что возраст – это не повод для уединения и пассивного образа жизни.

Ведущим "Долголетие шоу" станет Станислав Кулик, который познакомит участников с многочисленными возможностями, которые предоставляет столица для людей старшего возраста. Он покажет героям программы, как можно интересно и насыщенно проводить время в Москве, занимаясь самыми разнообразными видами деятельности – от творчества и спорта до освоения новых технологий. При этом особая роль отводится поддержке и вовлечению в этот активный образ жизни детей и внуков участников. Ведь нередко пожилые люди опасаются пробовать что-то новое, и помощь близких им людей становится ключевым фактором для преодоления этих страхов.

Принять участие в кастинге на шоу приглашают всех москвичей старшего возраста, у которых есть родственники – родители, бабушки или дедушки. Заполнить заявку можно, отсканировав QR-код в эфире телеканала или перейдя на официальный сайт "Москвы 24". Ведущий отберет самые интересные истории и пригласит их героев стать участниками проекта.

Проект "Московское долголетие" активно развивается в столице с 2018 года, предлагая горожанам старшего поколения более 40 различных направлений для занятий – от вокала и литературных мастерских до освоения информационных технологий и гребли на сапах. Участники этой городской программы с энтузиазмом занимаются спортом под руководством олимпийских чемпионов, выступают с концертами на крупных городских площадках, устанавливают рекорды и создают дизайнерские коллекции. Присоединиться к "Московскому долголетию" могут все желающие москвичи старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.