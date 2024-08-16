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Пятница 16 августа

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В народную программу команды Собянина в МГД войдут новые проекты поддержки ДНР

В народную программу команды Собянина в МГД войдут новые проекты поддержки ДНР
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Команда Сергея Собянина на выборах Мосгордуму (МГД) обсудила с жителями ДНР помощь детям из зоны спецоперации.

Команда мэра Москвы активно участвует в оказании всесторонней поддержки жителям Донецкой Народной Республики. Недавно очередной гуманитарный конвой доставил в ДНР партию необходимых грузов, включая лекарства, маскировочные сети и игрушки для многодетных семей.

Волонтеры "Женского движения Единой России" сыграли ключевую роль в организации этой помощи. Они провели встречи с местными жителями и активистами, чтобы обсудить новые проекты поддержки, которые могут быть включены в народную программу партии "Единая Россия – Москва".

Одним из важных предложений стало создание программы социокультурной реабилитации для детей ДНР, пострадавших от военных действий. Координировать этот проект будет Ирина Елиферова, координатор "Женского движения Единой России" в Москве. К работе над ним подключатся и другие участники команды мэра, в том числе Инна Святенко.

Кроме того, было отмечено, что в народную программу партии необходимо включить проект по реабилитации военнослужащих, возвращающихся из зоны специальной военной операции. Это важная задача, требующая системного подхода к созданию условий для их возвращения к мирной жизни, в том числе обеспечение рабочих мест и психологической поддержки.

Телеграм канал

16 августа 2024, 17:13
Фото: Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
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