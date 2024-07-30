В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в МГД

За пять лет, прошедших с момента первого эксперимента на выборах в Мосгордуму, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) из эксперимента превратилось в востребованный инструмент волеизъявления москвичей. Об этом заявил Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы.



По его словам, популярность ДЭГ объясняется удобством, надежностью и прозрачностью системы. Он отметил, что пользователи привыкли к широкому выбору электронных сервисов и высоким стандартам их работы.

"Есть функции, без которых современное приложение представить сложно. Самая базовая функция – это, как ни странно, наблюдение. Просто оно называется по-разному. В финансовых приложениях – это баланс счета, в транспортных – ваш маршрут, в образовательных – рейтинг, и так далее. В электронном голосовании наблюдение доступно всем. И тем, кто сам голосует, и тем, кто хочет просто наблюдать. Уровни наблюдения разные. Для обычных людей – как баланс счета – доступный в Интернет специальный портал, содержащий статистику и графики о ходе голосования. Для продвинутых пользователей – возможность настройки глубины наблюдения, отдельных характеристик, и даже возможность создать собственный программный инструментарий наблюдения", – заявил Костырко.



Напомним, что наблюдать за ходом ДЭГ может любой желающий: для этого предусмотрены как специальный сайт с открытой статистикой, так и доступ к блокчейну через "ноду наблюдателя".

На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами было объявлено, что в августе пройдет тестирование системы электронного голосования. Руководитель Штаба Вадим Ковалев призвал москвичей принять активное участие в тестировании и предложить вопросы, которые, по их мнению, важно включить в повестку тестового голосования.

Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми районах ТиНАО и в Куркине пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.