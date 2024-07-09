Москвичам расскажут о работе городского хозяйства на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

Фестиваль городского хозяйства "Территория будущего. Москва 2030" обещает стать уникальным событием, призванным познакомить посетителей с тайнами и трудностями работы городских коммунальных служб. С 1 августа по 8 сентября столица откроет свои двери для всех желающих окунуться в мир городской инфраструктуры.



На площадке фестиваля гостей ждут интерактивные арт-объекты, фотозоны и инсталляции, созданные для того, чтобы раскрыть интересные факты о работе столичных коммунальных служб. Посетители смогут узнать, как устроены инженерные сети, как происходит уход за московскими домами и дворами, каким образом осуществляется уборка улиц и укладка асфальта, а также многое другое.



Один из ярких арт-объектов — "Рукотворный город", символизирующий заботу коммунальных служб о столице. Здесь же можно будет насладиться видом гигантских петуней, освещающих пространство в темное время суток и создающих уникальную атмосферу днем. "Кристаллы достижений" позволят гостям узнать больше о работе городского хозяйства.

Мультимедийный экран в форме лампы накаливания станет символом света и энергии мегаполиса, напоминая о важности надежного энергоснабжения для города. Арт-объект "Зеленая тропа" с городскими цветами пригласит узнать больше о растениях, украшающих городские цветники, а инсталляция в виде столичного пруда покажет технические и биологические решения при реабилитации водоемов.

Для любителей спецтехники будет представлена выставка с почти 100 единицами машин городских служб и пожарно-спасательного гарнизона. Экскаватор-шоу продемонстрирует мастерство управления многотонной машиной, поразив зрителей своей виртуозностью.

Мастер-классы, шоу, лекции, экскурсии и другие мероприятия ждут всех посетителей фестиваля, независимо от возраста. Для самых маленьких гостей предусмотрены разнообразные занятия по рукоделию, играм и развлечениям.

Фестиваль городского хозяйства "Территория будущего. Москва 2030" обещает стать увлекательным и познавательным событием для всех, кто интересуется жизнью и работой столичной инфраструктуры. Встречайте будущее города уже сегодня!