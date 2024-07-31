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Среда 31 июля

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На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования

На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования
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На сайте программы "Миллион призов" открылся новый раздел, посвященный акции #ВыбираемВместе2024. С 6 по 8 сентября горожане смогут проголосовать как на избирательных участках, так и онлайн через портал mos.ru.

Участие в электронном голосовании не только дает возможность выразить свое мнение, но и предоставляет шанс выиграть призовые баллы. Проголосовавшие онлайн смогут получить 1000, 3000 или 5000 призовых баллов.

Каждый балл равен одному рублю, что делает призы особенно привлекательными для участников. Розыгрыши пройдут в дни выборов — 7, 8 и 9 сентября, что добавляет интриги и ожидания к процессу голосования. На сайте новой акции можно ознакомиться с подробными правилами участия, а также узнать о том, как можно обменять выигранные баллы на различные предложения от партнеров.

Полученные призовые баллы можно использовать для получения скидок в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, а также для покупки билетов в столичные музеи и театры. Это создает дополнительные стимулы для участия в голосовании и активного использования платформы. Кроме того, участники могут пополнить свою карту «Тройка» или сделать взнос в благотворительные организации, которые присоединились к акции.

Особое внимание уделено тем, кто впервые участвует в онлайн-голосовании или кому более 60 лет. Эти категории граждан гарантированно получат по тысяче призовых баллов. Однако каждый участник может получить только один гарантированный приз, что подчеркивает справедливость и равенство условий для всех.

Дополнительно, онлайн-голосование открывает двери к розыгрышу дополнительных призов — скидки в размере 15 000 призовых баллов на покупки у партнеров в выбранной категории, такой как "Спорт", "Путешествия и культура" или "Техника для дома". Заявки на участие в этом розыгрыше можно подавать с 20 августа по 8 сентября на сайте акции.

Выборы депутатов Московской городской Думы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, станут важным событием для горожан. Проголосовать могут все совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве. Голосование доступно на любом избирательном участке столицы или онлайн на портале mos.ru, где также можно найти подробную информацию о способах голосования.

Таким образом, программа "Миллион призов" и акция #ВыбираемВместе2024 создают уникальную возможность для москвичей не только участвовать в демократическом процессе, но и получать за это вознаграждение. Это подчеркивает важность активного гражданского участия и социальной ответственности в современном обществе.

Телеграм канал

31 июля 2024, 18:10
Фото: Freepik
Mos.ru✓ Надежный источник

Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве

Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве
Программа "Миллион призов" действительно стала значимой инициативой в Москве, направленной на стимулирование потребительского спроса и поддержку благотворительности. С момента своего запуска в 2020 году она привлекла внимание москвичей, предлагая им возможность не только выиграть призы, но и внести вклад в помощь нуждающимся. Как отметил Михаил Яшин, москвичи уже перечислили почти 340 миллионов выигранных баллов на благотворительность, что подчеркивает важность социальной ответственности и солидарности в обществе.

Более 50 скверов и площадей украсили к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы"

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Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" стал настоящим праздником для любителей природы и цветоводства. Главный агроном этого масштабного мероприятия, Олег Нетреба, поделился с Агентством городских новостей "Москва" подробностями своей работы и особенностями ухода за растениями на фестивале. По словам эксперта, специалисты трудятся практически круглосуточно, чтобы обеспечить здоровье и красоту зеленых насаждений.

В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в МГД

В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в МГД
За пять лет, прошедших с момента первого эксперимента на выборах в Мосгордуму, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) из эксперимента превратилось в востребованный инструмент волеизъявления москвичей. Об этом заявил Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы. По его словам, популярность ДЭГ объясняется удобством, надежностью и прозрачностью системы.

В Москве начался набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы

В Москве начался набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы
В Москве дан старт подготовке к сентябрьским выборам. 30 июля состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии 

Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии 
В штабе общественной поддержки "Единой России" прошла важная программная сессия, посвященная экологии города и сохранению малых рек и прудов Москвы. На мероприятии обсуждались предложения москвичей по реабилитации водных артерий и водоемов столицы. Модератором дискуссии выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, который подчеркнул, что вопросы экологии и сохранения водных ресурсов являются актуальными для жителей города.

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