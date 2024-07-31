На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования

На сайте программы "Миллион призов" открылся новый раздел, посвященный акции #ВыбираемВместе2024. С 6 по 8 сентября горожане смогут проголосовать как на избирательных участках, так и онлайн через портал mos.ru.



Участие в электронном голосовании не только дает возможность выразить свое мнение, но и предоставляет шанс выиграть призовые баллы. Проголосовавшие онлайн смогут получить 1000, 3000 или 5000 призовых баллов.

Каждый балл равен одному рублю, что делает призы особенно привлекательными для участников. Розыгрыши пройдут в дни выборов — 7, 8 и 9 сентября, что добавляет интриги и ожидания к процессу голосования. На сайте новой акции можно ознакомиться с подробными правилами участия, а также узнать о том, как можно обменять выигранные баллы на различные предложения от партнеров.

Полученные призовые баллы можно использовать для получения скидок в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, а также для покупки билетов в столичные музеи и театры. Это создает дополнительные стимулы для участия в голосовании и активного использования платформы. Кроме того, участники могут пополнить свою карту «Тройка» или сделать взнос в благотворительные организации, которые присоединились к акции.

Особое внимание уделено тем, кто впервые участвует в онлайн-голосовании или кому более 60 лет. Эти категории граждан гарантированно получат по тысяче призовых баллов. Однако каждый участник может получить только один гарантированный приз, что подчеркивает справедливость и равенство условий для всех.

Дополнительно, онлайн-голосование открывает двери к розыгрышу дополнительных призов — скидки в размере 15 000 призовых баллов на покупки у партнеров в выбранной категории, такой как "Спорт", "Путешествия и культура" или "Техника для дома". Заявки на участие в этом розыгрыше можно подавать с 20 августа по 8 сентября на сайте акции.

Выборы депутатов Московской городской Думы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, станут важным событием для горожан. Проголосовать могут все совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в Москве. Голосование доступно на любом избирательном участке столицы или онлайн на портале mos.ru, где также можно найти подробную информацию о способах голосования.

Таким образом, программа "Миллион призов" и акция #ВыбираемВместе2024 создают уникальную возможность для москвичей не только участвовать в демократическом процессе, но и получать за это вознаграждение. Это подчеркивает важность активного гражданского участия и социальной ответственности в современном обществе.