Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея

«Мы сдали Технолицей в прошлом году. С этого момента
численность учащихся увеличилась почти в 2 раза. И дальше будет расти. Сдать
первый кампус для преподавателей Технолицея планируют к началу учебного года.
Два других кампуса для проживания ребят прошу строителей подготовить к концу
года», – отметил Воробьев.
Каждый из кампусов имеет площадь 3 тыс. кв. м. На данный момент в состав образовательного кластера, созданного при поддержке нацпроекта «Образование», входят школа на 960 мест, детский сад на 320 воспитанников, стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки.
При этом новый корпус для преподавателей рассчитан на 50 человек и включает 37 одно-, двух– и трехместных номеров. Готовность объекта составляет 85%. Кроме того, кампус оборудуют полноценными квартирами с кухнями, посудомоечными машинами и плитами.
Кампусы для детей из других регионов, рассчитанные на 96 и 112 человек, будут готовы к концу 2024 года. Отмечается, что в строительстве используются преимущественно отечественные материалы.
В прошлом году в Технолицей поступили ученики из 17 российских регионов. В этом году учреждение планирует принять около тысячи детей. Обучение в лицее ведется на русском и английском языках, изучение китайского языка также предусмотрено.
Лицеисты изучают программирование, робототехнику, киберспорт, экономику, менеджмент и информационную безопасность, а также технологии беспилотных летательных аппаратов и геймификацию.