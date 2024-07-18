Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея

Кампус для преподавателей Технолицея им. Долгих в Подмосковье откроют к началу учебного года. Об этом стало известно во время визита губернатора региона Андрея Воробьев на место строительства в Истре.



«Мы сдали Технолицей в прошлом году. С этого момента численность учащихся увеличилась почти в 2 раза. И дальше будет расти. Сдать первый кампус для преподавателей Технолицея планируют к началу учебного года. Два других кампуса для проживания ребят прошу строителей подготовить к концу года», – отметил Воробьев.



Каждый из кампусов имеет площадь 3 тыс. кв. м. На данный момент в состав образовательного кластера, созданного при поддержке нацпроекта «Образование», входят школа на 960 мест, детский сад на 320 воспитанников, стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки.

При этом новый корпус для преподавателей рассчитан на 50 человек и включает 37 одно-, двух– и трехместных номеров. Готовность объекта составляет 85%. Кроме того, кампус оборудуют полноценными квартирами с кухнями, посудомоечными машинами и плитами.

Кампусы для детей из других регионов, рассчитанные на 96 и 112 человек, будут готовы к концу 2024 года. Отмечается, что в строительстве используются преимущественно отечественные материалы.

В прошлом году в Технолицей поступили ученики из 17 российских регионов. В этом году учреждение планирует принять около тысячи детей. Обучение в лицее ведется на русском и английском языках, изучение китайского языка также предусмотрено.

Лицеисты изучают программирование, робототехнику, киберспорт, экономику, менеджмент и информационную безопасность, а также технологии беспилотных летательных аппаратов и геймификацию.