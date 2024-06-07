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Пятница 7 июня

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Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье

Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье
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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий партнер компании "Ecoplatform" Иван Гусаков подписали соглашение о внедрении инфраструктуры для сбора вторсырья.

«Мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для текстиля, а также около 5 тыс. фандоматов – они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. К реализации проекта приступим уже в этом году», — сообщил Воробьев.

По словам Гусакова, проект обеспечит каждому жителю Подмосковья доступ к инфраструктуре для сбора вторсырья в шаговой доступности и поможет вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов региона.

Эта и подобные ей инициативы, позволяющие увеличивать объемы переработки твердых бытовых отходов, направлены на успешную реализацию федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология».

Ранее сообщалось о намерениях властей Подмосковья заключить 40 инвестиционных соглашений на 150 млрд рублей на ПМЭФ-2024.

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