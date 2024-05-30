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Четверг 30 мая

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В честь Дня защиты детей в парках Подмосковья откроется "Город профессий"

В честь Дня защиты детей в парках Подмосковья откроется "Город профессий"
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1 июня в почти 90 парках Московской области пройдет масштабное мероприятие "Город профессий". Как сообщили в Министерстве культуры и туризма региона, посетителей ожидают разнообразные интерактивные программы, в которых дети смогут попробовать себя в различных профессиях.

На мероприятии запланированы костюмированное шествие, школьный квест и детский спектакль. Юные посетители парков также смогут получить бесплатное мороженое в рамках ежегодной акции, проводимой командой губернатора Подмосковья, говорится в сообщении ведомства.

В Минкульте Подмосковья также рассказали, что в парке усадьбы Кривякино (Воскресенск) детям выдадут символические трудовые книжки для использования в десяти тематических зонах.

В городском парке Павлово-Посадского округа праздник начнется с квеста, анимационной программы, творческого мастер-класса и лекции профессора Водичкина о свойствах воды. Мероприятие завершится пенной вечеринкой.

Кроме того, Дрезненский городской парк в Орехово-Зуевском округе проведет интерактивную программу о правилах дорожного движения и праздничный концерт, а Зарайский парк – фото– и книжную выставки.

Также в парке Героев 1812 года (Одинцово) пройдут мастер-классы по рукоделию, скетчингу и рисованию капибары, сборке электросамокатов и изучению ментальной арифметики.

Мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства социального развития Московской области и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк"). Мероприятие организовано в рамках проекта "Лето я Подмосковье".

Отметим, что выбрать будущую профессию еще в школьном возрасте можно благодаря национальному проекту "Образование", который предоставляет специальные платформы для знакомства с перспективными специальностями.

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30 мая 2024, 18:04
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Дни.ру✓ Надежный источник

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