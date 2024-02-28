Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами

Оно состоится в субботу, 2 марта

У москвичей есть возможность принять участие в тестовом голосовании перед выборами президента России. Оно состоится 2 марта с 10 до 14 часов на странице elec.mos.ru.

Предварительной регистрации не требуется. Для участия нужна прописка в Москве. Желающим проголосовать на портале mos.ru требуется полная учетная запись.

Для участия в тесте стоит предварительно проверить доступные способы голосования. Это можно сделать на mos.ru или на участках при помощи специальных терминалов.

Если удобный способ голосования пока недоступен, необходимо внести недостающие данные. Для этого нужно внести дополнительные сведения или повысить статус учетной записи. Это можно сделать онлайн и офлайн.

Для подтверждения личности онлайн необходимо ввести СНИЛС в разделе "Личные документы", после чего авторизоваться на mos.ru с использованием учетной записи портала "Госуслуги", а также Сбер ID, Tinkoff ID, ВТБ ID или Альфа ID.

Также функция подтверждения личности доступна в любом центре госуслуг "Мои документы". Для этого необходим паспорт и СНИЛС.

Для участия в тесте нужно зайти на elec.mos.ru 2 марта с 10 до 14 часов и ответить на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

В середине февраля в Москве началось обучение наблюдателей за предстоящими выборами. Преподаватели ведущих учебных заведений рассказывают об основах избирательного законодательства и разбирают случаи, которые могут возникнуть во время голосования. В конце обучения будущие наблюдатели пройдут аттестацию.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.