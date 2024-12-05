Проект "Зима в Москве" приглашает покататься на коньках вместе с "аристократией"

"Зима в Москве" позволяет окунуться в историческую атмосферу зимних традиций.

Исторический перформанс под названием "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб" состоится на катке в Саду имени Баумана 8, 15, 22 и 30 декабря. Как сообщила пресс-служба московского департамента культуры, посетители смогут увидеть, как рядом с ними будут кататься представители дворянского сословия, которые поведают секреты светской жизни и развлечений знати прошлых веков.

Стоимость билета на каток в будни составит 300 рублей, а для четвертого сеанса – 350 рублей. В выходные и праздники цена возрастет до 450 рублей.

По словам аккредитованного экскурсовода и москвоведа Мари Чижовой, мероприятия проекта "Зима в Москве" представляют собой новый способ открытия города. Она подчеркнула, что зимний период в столице особенно интересен для туристов, так как Москва превращается в настоящую зимнюю сказку благодаря праздничному освещению, каткам и новогодним елкам.

Зимние городские фестивали, такие как "Усадьбы Москвы", дают возможность гостям окунуться в атмосферу прошлого, поучаствовать в исторических мероприятиях и мастер-классах, а также насладиться традиционным московским чаепитием. Все эти события собраны в рамках проекта "Зима в Москве".