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Четверг 5 декабря

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Проект "Зима в Москве" приглашает покататься на коньках вместе с "аристократией"

Проект "Зима в Москве" приглашает покататься на коньках вместе с "аристократией"
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"Зима в Москве" позволяет окунуться в историческую атмосферу зимних традиций.

Исторический перформанс под названием "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб" состоится на катке в Саду имени Баумана 8, 15, 22 и 30 декабря. Как сообщила пресс-служба московского департамента культуры, посетители смогут увидеть, как рядом с ними будут кататься представители дворянского сословия, которые поведают секреты светской жизни и развлечений знати прошлых веков.

Фото: mskagency.ru

Стоимость билета на каток в будни составит 300 рублей, а для четвертого сеанса – 350 рублей. В выходные и праздники цена возрастет до 450 рублей.

Фото: mskagency.ru

По словам аккредитованного экскурсовода и москвоведа Мари Чижовой, мероприятия проекта "Зима в Москве" представляют собой новый способ открытия города. Она подчеркнула, что зимний период в столице особенно интересен для туристов, так как Москва превращается в настоящую зимнюю сказку благодаря праздничному освещению, каткам и новогодним елкам.

Фото: mskagency.ru

Зимние городские фестивали, такие как "Усадьбы Москвы", дают возможность гостям окунуться в атмосферу прошлого, поучаствовать в исторических мероприятиях и мастер-классах, а также насладиться традиционным московским чаепитием. Все эти события собраны в рамках проекта "Зима в Москве".

Фото: mskagency.ru

Шоу-бизнес в Telegram

5 декабря 2024, 13:41
Фото: mskagency.ru
Агентство городских новостей Москва✓ Надежный источник

В кинопарке "Москино" пройдет масштабная реконструкция битвы за Москву

В кинопарке "Москино" пройдет масштабная реконструкция битвы за Москву
Актеры и реконструкторы покажут битву за Москву 1941 года в кинопарке "Москино". В декабре в кинопарке "Москино" состоятся иммерсивные кинотеатральные представления под названием "Говорит Москва! Битва за Москву.

Собянин: Следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году

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В кинопарке "Москино" состоится премьера грандиозного исторического спектакля

В кинопарке "Москино" состоится премьера грандиозного исторического спектакля
На площадке кинопарка "Москино" 21 декабря состоится долгожданная премьера мультимедийного шоу "Соборная площадь". Об этом на пресс-конференции сообщил режиссер-постановщик проекта Эдуард Бояков, который подчеркнул уникальность команды, работающей над шоу. Саундтрек к представлению написала известная музыкальная группа "25/17", чьи живые выступления оставили у Боякова яркие впечатления.

На ВДНХ рассказали интересные факты об исторических панно павильона №1

На ВДНХ рассказали интересные факты об исторических панно павильона №1
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Москвичей пригласили на флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” – детям"

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