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Вторник 8 октября

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Концерты и старое кино в цвете: как прошли выходные в кинопарке "Москино"

Концерты и старое кино в цвете: как прошли выходные в кинопарке "Москино"
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Гости приняли участие в постановочных съемках, узнали секреты кинопроизводства и увидели классические советские фильмы в цвете.

На прошедших выходных в кинопарке "Москино" прошли мастер-классы для детей, иммерсивные шоу, квесты, концерты, кинопоказы, фотосессии и множество других мероприятий. Посетители могли сделать фотографии на фоне декораций, встретиться с любимыми киногероями и стать частью своих любимых фильмов.

Фото: Департамент культуры

Постановочные съемки и костюмированные фотосессии

5 и 6 октября в кинопарке прошли постановочные съемки, где участники смогли почувствовать себя героями известных фильмов. На площадке "Питерский бар" они сняли сцену из "Д’Артаньян и три мушкетера", а в "Ковбойском городке" стали персонажами картины "Человек с бульвара Капуцинов". В "Уездном городе" гостей ждали иммерсивное шоу "12 стульев" и встреча с Кисой Воробьяниновым.

В костюмвагенах посетители, вдохновленные атмосферой съемок, примеряли образы любимых персонажей и делали памятные фото и видео. Также прошли фотосессии в ретро-стиле с уникальным реквизитом.

Фото: Департамент культуры

Анимационные и спортивные мероприятия для детей

Для детей были организованы анимационные и спортивные мероприятия. Юные гости участвовали в играх "Черчение" и "Мегатетрис", а также на веселых уроках музыки и шахмат. На мастер-классах по песочной анимации ребята узнали о новых техниках создания картин, а на занятиях по истории примерили рыцарские костюмы.

Творческие способности дети развивали на уроках актерского мастерства, вокала и танцев. Кроме того, они сами изготовили памятные сувениры и уникальную кинохлопушку.

Фото: Департамент культуры

Концерты и киноэкспедиции

Квартет виолончелистов Российской академии музыки имени Гнесиных исполнил популярные музыкальные произведения, а коллектив "Дети Солнца" продемонстрировал мастерство современного танца. В кинотеатре показали цветную версию советской картины "Весна на Заречной улице", а также фильмы "Особенности национальной больницы" и "Беляковы в отпуске". Участники также встретились с актерами фильма "Приключения Электроника".

Экскурсия "Киноэкспедиция" позволила участникам совершить путешествие по различным эпохам, увидеть популярные декорации и узнать о секретах кинопроизводства.

Фото: Департамент культуры

Кинопарк является частью московского кинокластера, который объединяет инфраструктуру, услуги и сервисы для кинопроизводителей. Этот проект развивается Правительством Москвы в рамках инициативы Сергея Собянина "Москва — город кино". На первом этапе были построены 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть инфраструктурных объектов. В состав кинокластера входят также Киностудия имени Максима Горького, сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

Шоу-бизнес в Telegram

8 октября 2024, 12:01
Фото: Департамент культуры
mos.ru✓ Надежный источник

Губернатор Подмосковья открыл центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде

Губернатор Подмосковья открыл центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде
В Сергиево-Посадском округе начал работу уникальный центр для постинтернатного сопровождения людей с потерей слуха и зрения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Учреждение, рассчитанное на постоянное проживание 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет, также будет оказывать реабилитационные услуги участникам специальной военной операции с ранениями слуха и зрения, говорится в сообщении.

Делегаты BRICS+ Fashion Summit увидели достижения в области космонавтики на ВДНХ

Делегаты BRICS+ Fashion Summit увидели достижения в области космонавтики на ВДНХ
Делегаты BRICS+ Fashion Summit получили уникальную возможность прикоснуться к достижениям человечества в области космонавтики, посетив Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве. "Я разговаривал со многими дизайнерами, которые приехали сюда из разных стран, и сказал им, что Москва – потрясающее место для вдохновения.

Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн

Билеты на мероприятия кинопарка "Москино" можно купить онлайн
5 и 6 октября в кинопарке "Москино" пройдет уникальная развлекательная программа, которая привлечет как взрослых, так и детей. Гостям предоставится возможность стать частью культовых советских фильмов, снявшись в увлекательных сценах на натурных площадках. В рамках мероприятия будут организованы танцевальные, музыкальные и творческие мастер-классы, где участники смогут проявить свои таланты и научиться чему-то новому.

Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате

Все выходные этой осени в кинопарке "Москино" пройдут в фестивальном формате
Этой осенью кинопарк "Москино" приглашает всех жителей и гостей столицы на уникальные киновыходные, которые состоятся 5 и 6 октября. Они обещают стать настоящим праздником для всей семьи, ведь программа включает множество интересных мероприятий. Для маленьких посетителей подготовлены анимационные спортивные программы.

Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино"

Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино"
Кинопарк "Москино" быстро завоевывает популярность среди жителей и гостей столицы, становясь важным культурным центром. Это место привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. Здесь можно не только погрузиться в мир кино, но и стать свидетелем создания фильмов, которые впоследствии будут радовать зрителей на больших экранах.

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