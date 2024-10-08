Концерты и старое кино в цвете: как прошли выходные в кинопарке "Москино"

Гости приняли участие в постановочных съемках, узнали секреты кинопроизводства и увидели классические советские фильмы в цвете.



На прошедших выходных в кинопарке "Москино" прошли мастер-классы для детей, иммерсивные шоу, квесты, концерты, кинопоказы, фотосессии и множество других мероприятий. Посетители могли сделать фотографии на фоне декораций, встретиться с любимыми киногероями и стать частью своих любимых фильмов.

Постановочные съемки и костюмированные фотосессии

5 и 6 октября в кинопарке прошли постановочные съемки, где участники смогли почувствовать себя героями известных фильмов. На площадке "Питерский бар" они сняли сцену из "Д’Артаньян и три мушкетера", а в "Ковбойском городке" стали персонажами картины "Человек с бульвара Капуцинов". В "Уездном городе" гостей ждали иммерсивное шоу "12 стульев" и встреча с Кисой Воробьяниновым.



В костюмвагенах посетители, вдохновленные атмосферой съемок, примеряли образы любимых персонажей и делали памятные фото и видео. Также прошли фотосессии в ретро-стиле с уникальным реквизитом.

Анимационные и спортивные мероприятия для детей

Для детей были организованы анимационные и спортивные мероприятия. Юные гости участвовали в играх "Черчение" и "Мегатетрис", а также на веселых уроках музыки и шахмат. На мастер-классах по песочной анимации ребята узнали о новых техниках создания картин, а на занятиях по истории примерили рыцарские костюмы.



Творческие способности дети развивали на уроках актерского мастерства, вокала и танцев. Кроме того, они сами изготовили памятные сувениры и уникальную кинохлопушку.



Концерты и киноэкспедиции

Квартет виолончелистов Российской академии музыки имени Гнесиных исполнил популярные музыкальные произведения, а коллектив "Дети Солнца" продемонстрировал мастерство современного танца. В кинотеатре показали цветную версию советской картины "Весна на Заречной улице", а также фильмы "Особенности национальной больницы" и "Беляковы в отпуске". Участники также встретились с актерами фильма "Приключения Электроника".

Экскурсия "Киноэкспедиция" позволила участникам совершить путешествие по различным эпохам, увидеть популярные декорации и узнать о секретах кинопроизводства.

Кинопарк является частью московского кинокластера, который объединяет инфраструктуру, услуги и сервисы для кинопроизводителей. Этот проект развивается Правительством Москвы в рамках инициативы Сергея Собянина "Москва — город кино". На первом этапе были построены 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть инфраструктурных объектов. В состав кинокластера входят также Киностудия имени Максима Горького, сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".